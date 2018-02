Morera: «Si los grupos no justifican los gastos, no firmaré el presupuesto»

El presidente de las Corts, Enric Morera, aseguró anoche en el programa Halcones y Palomas de LevanteTV que si los grupos no se ponen de acuerdo y justifican la asignación de 3,3 millones de euros que les transfieren las Corts él no firmará el presupuesto. «Así de claro», aseguró. «Yo no puedo validar un presupuesto en el que hay una gran cantidad de dinero que no se sabe en qué se gasta y más cuando el Síndic de Comptes nos ha pedido más claridad en el sistema; es necesario mejorar en esta cuestión».