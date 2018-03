El Stepv ultima una primavera caliente con dos huelgas del profesorado en 20 días

El sindicato docente mayoritario en la enseñanza pública de la Comunitat Valenciana, el Stepv, le prepara un "primavera caliente" a la Conselleria de Educación con dos huelgas del profesorado en menos de 20 días "si no se negocian las plantillas y otros temas próximamente". El primero de los paros que planea convocar es una huelga de profesorado interino a finales de abril "para exigir la continuación en el trabajo después de las oposiciones" y el 17 de mayo "una huelga general de profesorado si no se inician las negociaciones sobre la recuperación y mejora de las condiciones laborales de los docentes".

El Stepv, sindicato en el que milita el conseller Vicent Marzà, ha presentado por escrito a la conselleria la propuesta de un acuerdo global sobre condiciones laborales del profesorado que lanzó verbalmente en Mesa Sectorial del pasado 1 de marzo. Esta propuesta contiene cuatro aspectos irrenunciables para esta formación sindical de perfil nacionalista: "un pacto de estabilidad del profesorado interino; la negociación inmediata de las plantillas de Infantil, Primaria, Secundaria y FP; la adjudicación extraordinaria de julio del funcionariado de carrera; y la negociación de los temas contemplados en la campaña Ja toca!" de recuperación de los recortes en educación de 2012 que aún sufre el profesorado, como la elevación de la carga docente a 20 horas lectivas semanales. El Stepv y el resto de sindicatos docentes reclaman una vuelta a las 18 horas lectivas previas al decreto de recortes.

El sindicato está llevando a cabo asambleas comarcales esta semana para tratar esta propuesta de movilizaciones y las acciones que habrá que llevar a cabo para conseguir que la conselleria negocie la propuesta que ha entregado hoy.



"Garantizar el trabajo de los interinos después de las oposiciones"

Por otro lado, el objetivo de la huelga del profesorado interino, según recalca el Stepv, es que la conselleria "garantice, en el pacto de estabilidad, la continuidad del trabajo del colectivo después de las oposiciones de los próximos años". Entre este año y 2021 la Generalitat pretende sacar a oposiciones 13.000 plazas docentes para reducir la interinidad de las plantillas de la enseñanza pública del 29 % actual al 8 %.

La jornada de huelga general que anuncia el Stepv para el jueves 17 de mayo se convocará en caso de que Educación no acepte la negociación del resto de temas propuestos por este sindicato. "De hecho, la negociación de las plantillas estaba prevista para el mes de febrero y todavía no tenemos fecha para abordarla a pesar de nuestra insistencia", subraya el Stepv en un comunicado. En las asambleas organizadas estos días por el sindicato se acabarán de concretar las movilizaciones propuestas. No obstante, el sindicato insta a la conselleria a atender sus peticiones y "a convocar de forma inmediata la Mesa Sectorial para tratar estos temas, especialmente, la recuperación y mejora de las plantillas recortadas por el gobierno anterior".