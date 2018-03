El Consell insiste en la compensación de la deuda

n El Consell ha reivindicado, una vez más, ante el Gobierno central la necesidad de una compensación de la deuda generada por la infrafinanciación, tanto de la derivada de la insuficiente dotación del modelo de financiación para dar cobertura a los servicios públicos fundamentales del conjunto de las comunidades autónomas, como de la deuda que han sufrido algunas autonomías, entre ellas la valenciana, por la infrafinanciación relativa en el reparto de recursos.

El representante de la Generalitat en el Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE) del Sistema de Financiación, José Antonio Pérez, trasladó esta reclamación el pasado miércoles, en la última reunión del Comité Técnico Permanente de Evaluación, tras defender que la reforma del modelo de financiación debe ir acompañada de una solución al problema de la deuda acumulada por la infrafinanciación de las comunidades, con el fin de garantizar la viabilidad y sostenibilidad de las haciendas autonómicas.

Según el Consell, la posición de la Comunitat es asumida, en total, por seis comunidades autónomas y cuenta además con la conocida coincidencia de Cataluña, que no ha participado en las reuniones por la crisis del procés. En la reunión del Comité, otras 6 autonomías se mostraron favorables sólo a la reestructuración de la deuda autonómica y dos se pronunciaron por una solución mixta.

La Comunitat considera que, para el resto de la deuda que no le sea compensada a cada comunidad autónoma, cabría plantear reestructuraciones. Sin embargo, la compensación previa de la deuda generada por la infrafinanciación es una medida necesaria para evitar parches o soluciones en falso al problema financiero de las comunidades. Pérez explica que únicamente con la modificación del modelo de financiación no se acabará con el problema, y que sin propiciar una solución al lastre de la deuda heredada, no se garantizará una solución de futuro.