Ábalos asegura que hay preocupación en el PSOE por este caso

? El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, advirtió ayer que si hay imputaciones por una supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE el partido actuará como lo ha hecho en otros casos, «con mucha contundencia».

Ábalos hizo ayer esta advertencia en Radio Nacional al ser preguntado por la investigación abierta por varios juzgados de Madrid y Benidorm sobre la supuesta financiación ilegal del PSPV y del Bloc (principal integrante de Compromís) entre los años 2007 y 2011, por posibles delitos de falsedad, prevaricación y malversación. Ábalos remarca que se ha abierto un proceso de información interna «para ver que hay de cierto en todo esto y cuál es el alcance, porque no tenemos conocimiento». «Yo al menos no lo tengo», subraya el número dos socialista, quien sostiene que va a seguir al tanto del tema y «con mucho interés, porque ya de entrada la imagen negativa que se da nos preocupa, y si algo de eso ha ocurrido no solo nos preocupará más, sino que nos va a ocupar».