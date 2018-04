Más de 2.000 pensionistas se manifiestan en València por segunda vez en 24 horas

Los pensionistas de Valencia se han manifestado de forma multitudinaria en menos de 24 horas. Tras la protesta de ayer, convocada por UGT y CC OO, esta mañana los jubilados han vuelto a salir a la calle de la mano de la Coordinadora Estatal por la Defensa del sistema Público de Pensiones, que cuenta con el apoyo de Intersindical Valenciana y de Iaioflautas Valencia. Desde la organización han criticado que los sindicatos "vayan por su cuenta" tras intentar "sumarse a nuestro carro" porque "lo cierto es que UGT y CC OO apoyaron la reforma que Zapatero introdujo en el sistema de pensiones, como el aumento de la edad de jubilación de los 65 alos 67 años. Y eso no lo quieren derogar. Eso no les interesa, porque lleva su firma. Quieren suprimir los cambios que introdujo Rajoy y nosotros también. Pero como en otros puntos discrepamos... Pues van por libre y nos parece un error, Todo por no admitir que se equivocaron".

Desde Intersindical han considerado que las medidas incorporadas a los PGE 2018 sobre pensiones son "totalmente propagandísticas e insuficientes" por lo cual las han rechazado "contundentemente". "No es hora de jugar con las personas pensionistas ni con sus pensiones sino de acabar con las políticas que están poniendo en juego su viabilidad", han aseverado.

Así, han propuesto una serie de actuaciones, que buscan "defender una pensión digna" y, entre otras, "equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, con una subida mínima del 8%, con la idea de avanzar hacia una pensión mínima de 1080 euros que garantice con dignidad la vida en relación con los criterios de la Carta Social Europea".

Además, también han pedido incrementar las Pensiones No Contributivas y subsidios un 8%, así como los subsidios para mayores de 52 y 55 años en el mismo porcentaje, de igual manera que buscan incrementar "todas" las pensiones en porcentaje igual o por encima del IPC, empezando por el 1,9% perdido el 2012.

Además, piden luchar contra la privatización de las pensiones y de los servicios públicos, "de manera especial a los que afectan a la gente mayor". "Por eso, exigimos la eliminación de las desgravaciones fiscales para los planes de pensiones privadas. Además, nos opondremos rotundamente a cualquier directiva que pueda ser impuesta en los estados miembros de la Comunidad Europea y que pueda favorecer la constitución de estos planes y fondos privados", han señalado.

Asimismo, han exigido la derogación de las reformas laborales del 2011 y 2013, "tan lesivas para la clase trabajadora en general y para los pensionistas en particular" y han pedido "el restablecimiento de la jubilación a 65 años, así como la paralización del factor de sostenibilidad previsto por el próximo, que liga la cuantía de la pensión a la esperanza de vida de la persona pensionista".

Por último, han exigido eliminar "los topes de las bases de cotización para incrementar los ingresos del sistema y la jubilación con menos de 65 años, sin penalizar con coeficientes reductores por cotizaciones de más de 40 años".