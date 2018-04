Una concentración vuelve a gritar en València contra la "vergüenza" de la sentencia de La Manada

Los valencianos han vuelto a salir este viernes a la calle para mostrar su indignación contra la sentencia que condena a 'La Manada' por un delito de abuso y no de agresión sexual y se han concentrado frente a la Ciudad de la Justicia de València tras una gran pancarta en la que se leía: 'No es abuso es violación'. Los concentrados han clamado contra los magistrados del tribunal que juzgó a los acusados con gritos de "estos jueces no nos representan" y otros de apoyo a la víctima: "Tranquila hermana, esta es tu manada".

Las personas participantes, varios centenares de todas las edades, llevaban fotos de los cinco condenados que han roto entre fuertes aplausos. Asimismo, llevaban una fotografía del magistrado Ricardo González, que emitió un voto particular en el que pedía la absolución de los condenados y en el que recoge que la joven pudo haber sentido excitación sexual.

Contra él se han dirigido gritos como "este juez es un violador" o "a este juez nos lo vamos a cargar" y han reclamado su inhabilitación. "Esta sentencia es una vergüenza", "esta Justicia es una mierda"; "estos jueces no nos representan"; "esta batalla la vamos a ganar", son algunos de los gritos que coreaban con las manos alzadas, algunas de ellas rojas.

Asimismo, han coreado consignadas en apoyo de la víctima y contra las agresiones a las mujeres: "Tranquila hermana esta es tu manada"; "yo sí te creo" , "no es no y lo demás es violación" o "con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca".

A la concentración ha acudido el diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, como ciudadano porque "ayer había que salir a la calle". "Es tal la indignación generalizada y la reacción de la calle por todo el país, que en un futuro los jueces se pensarán muy mucho antes de hacer una sentencia tan infame e indigna como esta", ha confiado.

Baldoví se ha mostrado partidario de que se si reforma el código penal sea para que "quede muy claro que la parte discrecional del juez sea muy reducida porque quede muy claro lo que es violación y no pueda haber votos particulares como el de este señor que ha visto hasta jolgorio". Además, ha pedido que la reforma asegure que en un delito de violación no sea la víctima la que tenga que justificarse.



"Vergüenza"

Entre los participantes, ha acudido un grupo de 'iaio flautas valencians' para mostrar su enfado como "mujeres, madres, abuelas" por "la violación de una chica de 18 años por parte de cinco hombres fuertotes y si dice que no, es una violación", ha recalcado Isabel Ortiz. "Es una vergüenza que no se puede consentir", ha apuntado esta abuela que ha arremetido contra esta "justicia machista". Pero no solo eran mujeres. Han venido acompañadas también por hombres para darles su apoyo y demostrar que esta lucha "no es una cuestión de mujeres sino de dignidad", ha señalado Ramón Alcañiz.

Por su parte, María del Carmen Vidal, que llevaba un cartel con la fotografía del magistrado González, ha explicado que hay "una especial indignación" contra él porque incluso "ha llegado a insinuar que la chica llegó a disfrutar mientras cometían las violaciones" y por ello ha pedido una revisión del Código Penal para que no exista "este margen tan amplio del límite de lo que es un abuso y una violación".

"A partir de ahora tenemos que entender que para que se reconozca que nos han violado tenemos que arriesgarnos a que nos maten", ha lamentado. María del Carmen ha venido acompañada de su hija de 12 años para defender también sus derechos como mujer porque "no puede pasar lo que está pasando, porque si nos tocan a una, nos tocan a todas".