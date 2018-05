«Si tenéis socialistas que pidieran entradas ya sería la bomba»

Los discos duros requisados y destripados por la Unidad de delincuencia económica (UDEF) de la Policía ya reveló en un anterior informe los desvelos del equipo de comunicación de Presidencia de la Generalitat y de varias conselleries para torpedear la tarea de fiscalización de los entonces partidos en la oposición: PSPV-PSOE, Compromís y EU. Las tres formaciones políticas acabaron denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción de València todos estos hechos. De ahí que la guerra política estaba servida. Y la nueva tanda de correos analizados por la Policía así lo confirma.

El último informe de la UDEF aportado al Caso Valmor desvela que una asesora de prensa de la Conselleria de Educación y Deportes reclamaba el 21 de junio de 2013 a tres responsables del Circuit del Motor información «acerca del precio de la venta de entradas e ingresos obtenidos por esas ventas con el fin de tratar de demostrar que el circuito también ingresaba dinero por el evento de la Fórmula Uno (a pesar de que en realidad, todo eran pérdidas).

La misma asesora también reclamaba en el mismo email «datos acerca de las contrataciones de las partidas más importantes que se hicieran mediante concurso público, acerca del canon pagado a Bernie Ecclestone, gastos del catering o personal que se contrató para esos días».

Aunque la parte más política del correo electrónico llega en las últimas líneas. «Me vendría bien todos los argumentarios que tengáis para defender la F1. Yo voy incluso a rescatar la foto de Ecclestone con [Josep Lluís] Carod Rovira», cuándo era vicepresidente de la Generalitat de Catalunya y selló con un apretón de manos la continuidad de las carreras en Barcelona.

Aunque la asesora de prensa quería más munición. «Si os acordáis de dirigentes del PSOE que hayan venido a las diferentes ediciones de la F1 en València vendría fantástico. Yo me acuerdo que el primer año vinieron Bono y Bernat Soria, entonces ministro. Si tenéis fotos de ellos aquí, por favor las quiero!!!!». Y añade: «Ya sé que Rajoy también vino, pero la diferencia es que nosotros seguimos defendiendo el evento y ellos no. También me acuerdo de Jorge Alarte. Es más, si tenéis socialistas que pidieran entradas para 2012 ya sería la bomba».