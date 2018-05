Las diferencias en las facturas de Valmor se deben al 16 % del IVA

? La investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) respecto de la contabilización de las barreras del circuito de Cheste recoge una cuenta de la contabilidad de Valmor y otra tabla de la cuenta del proveedor con cantidades distintas. En la primera tabla figura una factura de 1.700.000 euros que se traduce en 1.972.000 euros en la cuenta del proveedor. Esta diferencia entre lo que aparece en la contabilidad de Valmor y las cantidades entregadas al proveedor se repite matemáticamente en otras facturas, como la 8/00170. Valmor la contabiliza por 862.068 euros per en la cuenta del proveedor aparece por un millón. El informe no señala justificación alguna para estas diferencias de cantidades. No obstante fuentes conocedoras de la contabilidad de la empresa han señalado a Levante-EMV, después de la difusión de la información inicial, que los incrementos se deben a la aplicación estricta del IVA, que era del 16% en aquel momento.