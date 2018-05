La Universitat de València (UV) es la cuarta de España y se sitúa entre las 225 mejores del mundo, según el CWTS Leiden Ranking de 2018, una clasificación mundial que analiza la productividad investigadora de 938 instituciones de educación superior, a través de los datos bibliométricos de Web of Science-Clarividate Analytics. Por áreas de conocimiento y en impacto científico, la Universitat de València es la segunda de España en Ciencias Sociales y Humanidades y la cuarta en Biomedicina y Ciencias de la Salud.

Los centros de este ranking, encabezado por las universidades de Harvard y Toronto a nivel global y por Oxford, College of London y Cambridge en Europa, son seleccionados en función del número de publicaciones indexadas en Web of Science en el periodo 2013-2016.

CWTS Leiden utiliza un conjunto de indicadores bibliométricos que ofrecen estadísticas sobre el impacto científico de las universidades y sobre la participación de las mismas en la colaboración científica, explica la institución académica valenciana en un comunicado.

La clasificación incluye un recuento completo, que otorga la misma importancia a todas las publicaciones de una universidad; y otro recuento fraccionado, en el cual se ponderan las publicaciones realizadas en colaboración, en función del número de participantes. Así, en este segundo recuento, la Universitat de València ocupa las posiciones número cinco, 84 y 253, en España, Europa y en el mundo, respectivamente.

En el ámbito español y dentro del recuento completo, la de València es la primera universidad valenciana. En el conjunto del estado solo la superan las de Barcelona, Complutense de Madrid y Autónoma de Barcelona. La entidad valenciana, además, ocupa el lugar 86 entre las universidades europeas.

Impacto científico

Por áreas de conocimiento y en impacto científico, en España la Universitat de València es, además de segunda en Ciencias Sociales y Humanidades y cuarta en Biomedicina y Ciencias de la Salud, también sexta en Ciencias de la Tierra y séptima en Física e Ingeniería.

En cuanto a colaboración científica, este ranking muestra que la de València es la tercera universidad española en Ciencias Sociales y Humanidades, la cuarta en Física e Ingeniería, y la quinta en Biomedicina y Ciencias de la Salud, y también en Ciencias de la Tierra.

Las clasificaciones CWTS Leiden se basan exclusivamente en datos de la Web of Science, base de datos bibliográficas producida por Thomson Reuters que utiliza datos de Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation Index.

Este ranking no tiene en cuenta las publicaciones de libros, publicaciones en actas de congresos y revistas indexadas que no figuran en la Web of Science, en la cual, además, solo se incluyen las publicaciones en revistas científicas internacionales y se consideran únicamente dos tipos de documentos: el artículo y la revisión.