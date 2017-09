Dos peritos concluyen que el exjefe de la policía de Nàquera debe devolver 3.500 euros

El Ayuntamiento de Nàquera maneja dos informes, uno de la interventora -del 8 de mayo de 2017- y otro de un letrado asesor de la corporación, del 17 de julio, que concluyen que el anterior jefe de la policía local Enrique Garrigós pudo haber realizado un presunto «uso inadecuado» de la tablet y del telefono móvil que utilizaba para su trabajo diario. La habilitada nacional y el letrado externo explican que el exmando policial utilizó ambos dispositivos durante unas vacaciones en Andorra, para descargarse películas y vídeos, y para efectuar vídeollamadas. La factura que tuvo que pagar el Ayuntamiento de Nàquera a la operadora Vodafone por estos servicios fue de 3.469,69 euros, cantidad que ambos peritos recomiendan al equipo de gobierno liderado por Damián Ibáñez que se reclame por vía judicial -siempre que el agente no la devuelva por sí mismo- ya que ya no es funcionario del consistorio naquerano y no procede sancionarlo por vía administrativa.

Por su parte, Enrique Garrigós, reconoció a Levante-EMV que utilizó ambos dispositivos durante su estancia en Andorra pero «para trabajar y realizar tareas propias de mi cargo como ver el correo electrónico, no para descargarme películas ni para usar Spotify». «De hecho, esta tablet estaba capada para evitar ese uso», dijo. Respecto al dinero, considera que al no estar dado de alta el servicio de Roaming, el consumo se disparó aunque no tiene constancia oficial de que se le reclame la factura. Finalmente, reveló que tras su marcha de Nàquera, «el consistorio me debe más de 7.000 euros por diversos conceptos, y cuando proceda, los reclamaré».