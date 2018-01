Torre en Conill y Mas Camarena exigen independizarse de Bétera

Las urbanizaciones de Mas Camarena y Torre en Conill quieren separarse de Bétera. La falta de servicios que equipare a estas zonas con el casco urbano ha motivado al grupo municipal Partido Mas Camarena-CUBE (Ciudadanos de las Urbanizaciones de Bétera) a lanzar una moción el próximo lunes en el pleno, en la que se propondrá crear una comisión de estudio para definir las bases de una Entidad Local Menor en la zona Sur del término municipal, es decir, las correspondientes a estas urbanizaciones.

Con más de 2.600 viviendas y cerca de 7.000 personas, los vecinos de Mas Camarena y Torre en Conill creen necesario un cambio de mentalidad y trato por parte del ayuntamiento. «Nuestra población es más grande que el 75% de los municipios de la provincia de València y desde el pueblo no se quieren enterar que somos muchos y que ya no nos pueden considerar ´unos cuatro gatos´ para rechazar nuestras peticiones», explica Salvador Beltrán, portavoz de Mas Camarena-CUBE e impulsor de la moción.

«Si hubiéramos tenido los servicios adecuados no tendríamos esta sensación de desamparo, no puede ser que me tenga que haya que desplazarse 7 kilómetros para hacer deporte o ir al colegio», indica Beltrán. Desde el grupo municipal que representa a las urbanizaciones señalan que el retorno en inversiones es muy bajo respecto a lo que pagan. Según sus estudios se invierte un 5% del presupuesto, cuando por población debería de ser del 40%.

La constitución de la Entidad Local Menor no significaría una independencia como tal de Bétera, ni serviría para contratar, recaudar o decidir tasas, ni escaparían de tener que acordar sus propuestas con la alcaldía. Sin embargo, sí que tendrían unos presupuestos pactados previamente, además que los vecinos podrían elegir una Junta Vecinal, y auditar y controlar la asignación de recursos y competencias, siempre con un pacto previo.

«La moción no va a salir adelante y lo peor, y me gustaría equivocarme, es que no habrá ninguna reacción dándonos algún servicio, por ejemplo cultural o deportivo, cuando ya tenemos nivel para eso», lamenta Beltrán.

Antiguos socios del gobierno

A pesar de que a principios de legislatura fueron socios del actual gobierno, discrepancias porque «el único edificio municipal fuera del pueblo, el Centro Cívico, seguía sin presupuesto», motivaron su salida, explica Beltrán. Un problema que también les ocurrió con la legislatura precedente, «no nos hacían caso», recuerda el portavoz.

A consulta de este periódico, el equipo de gobierno actual decidió emplazar su respuesta una vez concluya el pleno del lunes.