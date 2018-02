Riba-roja clausura un 'after' por funcionar sin licencia y por falta de limpieza

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha procedido al cierre inmediato y a la clausura de una discoteca situada en la localidad -la antigua Don Julio- por carecer de la preceptiva licencia de apertura y actividad para su correcto funcionamiento y por cometer hasta un total de siete infracciones calificadas como leves en la ley de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La discoteca está enclavado en el acceso norte de la localidad, junto al parque natural del Túria, bañado por la ribera del río y junto a un área de notable belleza ambiental y patrimonial. Funcionaba como "after hour" para los jóvenes del municipio, de la comarca del Camp de Túria y del cinturón metropolitano de Valencia "a pesar de que carecía de los permisos administrativos pertinentes para su funcionamiento".

Tras diversos requerimientos y varias inspecciones municipales, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha clausurado la discoteca "por carecer de los permisos que obliga la legislación vigente cuya ausencia son motivo y del cierre y, además, por infringir hasta un total de siete infracciones calificadas como leves en el artículo 50 de la ley de la Generalitat Valenciana de espectáculos públicos y actividades".

Los preceptos incumplidos son la falta de limpieza de aseos y servicios; la no comunicación del cambio de titularidad; la falta de cartel indicativo de la existencia de hojas de reclamaciones, la falta de las mismas o su negativa a facilitarlas; la falta del cartel indicativo sobre los datos del titular del establecimiento o facilitarlos a sus destinatarios; la no exposición de la licencia o autorización en lugar visible; la falta del cartel en lugar visible donde se prohíbe la entrada a menores y del que consta el horario de apertura y cierre del centro de ocio. El titular del establecimiento no ha presentado ninguna alegación oficial.

Además, un informe del ingeniero municipal avala el cierre o clausura de la discoteca decretado por el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria prevista en el artículo 44 de la ley autonómica de espectáculos cuando concurre en la misma "alguno de los supuestos de urgencia o protección provisional de los intereses implicados y antes de iniciar el preceptivo procedimiento sancionador".

El equipo de gobierno de Riba-roja de Túria -formado por el PSPV, Compromís y Esquerra Unida- han subrayado que el decreto de cierre "se toma de acuerdo al incumplimiento de los preceptos contenidos en la ley y tras los múltiples requerimientos al titular, con el aval de los servicios municipales y con el convencimiento de que actuamos contra un foco continuo de problemas y quejas vecinales".

El cierre de esta discoteca se añade a otra que en el año 2016 decretó el actual gobierno de Riba-roja contra otro centro de ocio ubicado en el polígono de la Reva, en una zona conocida como Bassa de Poio, que ocupaba una parcela municipal de 16.592 metros cuadrados tras las múltiples quejas de los vecinos de las viviendas próximas por ruidos y molestias.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha aludido a "la tolerancia cero" del actual gobierno municipal "contra todos aquellos que infrinjan la legislación vigente o atenten contra la convivencia de todos los vecinos de nuestro municipio, sin ningún tipo de distinciones a lo largo de esta legislatura y así actuaremos de forma decidida en lo que resta de mandato".