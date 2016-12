María Alfonso da a conocer en Ontinyent su obra «El mundo secreto de Gala»

La autora María Alfonso dio a conocer días atrás en la biblioteca de Sant Josep, en Ontinyent, su obra infantil/juvenil El mundo secreto de Gala, una obra cuyo contenido discurre por un mundo de fantasía. «El sueño de todo escritor es ver algún día su obra publicada y eso es lo que le sucedió a la autora», explica la editorial, La Fábrica de Sueños. «Con todas las ganas del mundo „también los nervios„ de que llegara uno de los momentos más importantes de mi vida, éste llegó como un suspiro y casi darme cuenta me vi delante de un montón de gente, entre familiares, amigos... que me arroparon y apoyaron, a pesar del mal tiempo, y no quisieron perder se esta presentación», señala la escritora. La autora ha expresado su agradecimiento a todos los que pudieron acompañarla ese día así como al ayuntamiento, y en concreto al regidor de cultura y a la biblioteca por cederle el espacio «y hacer que todo fuera perfecto», así como a Natalia Enguix.