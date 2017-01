El Ontinyent quiere saciar ante Segorbe el hambre de victoria en El Clariano

El Ontinyent CF tiene hambre de victoria en El Clariano. Entre que ha estado dos meses sin poder jugar en su feudo por las obras, y que las últimas comparecencias en el estadio municipal no han sido del todo satisfactorias, acumula ya tres meses y medio sin festejar un triunfo en el recinto de la avenida del Tèxtil. La semana pasada no lo pudo lograr en el estreno de la remodelación contra el Novelda (0-0) y tampoco lo consiguió antes de las obras contra el Almazora (1-1). Así que hay que remontarse al 2 de octubre para encontrar una victoria del Ontinyent en El Clariano (1-0 al Torrevieja).

Desde entonces, el equipo dirigido por Miguel Ángel Mullor no ha podido festejar un triunfo en su casa y ha tenido que conformarse con celebrarlo en Aielo de Malferit o en el campo de La Purísima. Mañana, el cuadro de la Vall d'Albaida tratará de saciar el hambre contra el CD Segorbe, un rival propicio a tenor de la clasificación, pero ante el que no valen las confianzas. Los del Alto Palancia ocupan el farolillo rojo de la clasificación y están viviendo un año demasiado accidentado en su estreno en la categoría. Van ya por el tercer entrenador y jugadores ni se sabe los que han pasado.

Solo una victoria en toda la primera vuelta le convierte en más que candidato para el descenso. Se le van agotando las opciones de salvación y únicamente una espectacular remontada le puede acercar a la permanencia, ahora a once puntos. No se puede negar que no lo está intentando, pues se trata de uno de los clubes más activos en el mercado y se ha hecho con los servicios de jugadores destacados como el portero canario Kilian Falcón, el delantero madrileño Jonathan Sopeña o el extremo israelí Fayez Sa Di. Muy poco se parece el Segorbe actual al que perdió con el Ontinyent en la primera vuelta (1-2), pero los cambios tampoco le han reportado beneficios clasificatorios y sigue hundido en la tabla con 7 puntos.

Más obligado que nunca, el equipo textil sabe que es un partido de 1 fijo en la quiniela. Ganar o ganar. No vale otra. Y para preparar el camino de la victoria, los de Mullor han disputado esta semana un amistoso en Aielo de Malferit, como agradecimiento por el tiempo que el Ontinyent estuvo utilizando las instalaciones del campo Juan Bataller. Pese a que el resultado es lo de menos (0-6), la mejor noticia para los blanquinegros es recuperar sensaciones de cara a gol y, particularmente, el triplete de Cristopher García.

Titularidad de Cristo

Cristo apunta a titular en esta ocasión y la única duda es si lo hará como compañero de Francesc o en su sustitución. Por lo demás, Mullor pierde a Juanan Casanova por acumulación de amonestaciones y Víctor Fuentes podría ocupar su posición. La posible alineación sería la compuesta por Raúl, Paco Sáez, Rober, Xato Albert, Edu Mesas, Fuentes, Cassano, Doménech, Rafeta, Cristo y Francesc. El partido será mañana domingo a la hora habitual en El Clariano (cinco de la tarde) y contará con arbitraje del valenciano Antonio José Rodríguez Rodrigo.