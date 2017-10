El alcalde de Xàtiva garantiza que habrá mejoras en la Seu

?El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, mantuvo ayer una reunión junto a la gerente del departamento, con la dirección sanitaria para acogerse a una línea de ayudas orientada a la reforma de consultorios. El objetivo: paliar las enormes deficiencias que arrastra el consultorio auxiliar de la Seu, que se encuentra en un estado deplorable. Cerdà dijo que se ha dado orden a los tecnicos para que elaboren un proyecto «tan pronto see pueda» con tal de poder intervenir en las instalaciones. «Tenemos todas las garantías de que se podra hacer una reforma y dignificar no solo el centro de salud de Ausiàs March, sino también la Seu». Sobre el nuevo centro de salud que reclama el consistorio, sigue en estudio y no hay «avances significativos».