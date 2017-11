Atzeneta recupera su olfato goleador y el Jávea puede con el líder Benigànim

Cara y cruz para los equipos en la Preferente. El Atzeneta recuperaba su olfato goleador para remontar en casa por 4-2 ante un Benidorm CD que se puso por delante en el marcador, mientras que el líder Benigànim se marchaba de vacío de Jávea (2-1), agrandando así su condición de mata gigantes; y el Canals volvía a perder, ante el Dénia, que se coloca segundo en la tabla. El sábado fue el turno para el conjunto naranja que supo rehacerse del golpe inicial del segundo tiempo, en el que los de Adolfo Soto volcaron, en tan solo dos minutos, la ventaja de los de Roberto Granero conseguida por Obele en el minuto cinco de partido. Los locales dominaron con claridad el primer tramo del encuentro pero acabaron sometidos al buen trabajo de los futbolistas de la Marina Baixa. Tras el descanso, los visitantes se aliaron con el buen hacer y también con la suerte con la diana de Paco Sáez en propia puerta y se avanzaron en el marcador en una diferencia de dos minutos. Aun así, los del Regit pisaron el acelerador, y guiados por un Manu Gasent bigoleador, acabaron goleando al rival por cuatro a dos. El entrenador de Chella se mostraba feliz por el regreso de la efectividad a su bloque. «Eso es lo que nos exigimos a lo largo de la semana, el hecho de que el buen juego que estábamos desplegando se debía plasmar en goles. Y el sábado tuvimos esa contundencia que queremos. Además, anotaron varios jugadores», explica Roberto Granero, técnico del Atzeneta.

Todos quieren ganar al líder Benigànim. El Jávea no fue una excepción, con el añadido que enfrente hubo un gran rival llamado a estar arriba si no acaba peleándose con la regularidad. Un gol de Michel Thomas en los últimos instantes del primer tiempo y otro recién estrenada la segunda parte, obra de Lucas Bou, dejaron medio sentenciado un duelo que cobró emoción en los instantes finales con la diana de Mallol. El otro aspecto negativo del enfrentamiento fue la expulsión de Ramonet en el minuto 20, en la misma jugada en la que también vio la roja el local Aldo. El técnico del Benigànim, Juanjo Antolí, piensa que «la rigurosa expulsión de Ramonet nos sacó un poco del partido. El Jávea fue justo vencedor y nosotros no supimos adaptarnos ni al terreno de juego ni a las circunstancias del mismo».



El Benigànim sigue líder

A pesar de la segunda derrota de la temporada, el Benigànim continúa al frente de la clasificación con 19 puntos mientras que el Atzeneta es sexto con 17. Todo ello en un grupo donde entre el segundo y el décimo únicamente hay tres puntos de diferencia.

Nuevo varapalo para el Canals, que sigue sin conocer la victoria en el presente campeonato liguero y que tampoco ha conseguido aún sumar ningún punto. Es colista. La pasada jornada volvía a perder, contra el Dénia por 0-3, en un partido en el que los de la Marina Alta resolvieron pronto con un destacado Panucci que anotó dos goles en los cuatro primeros minutos. La primera parte estuvo dominada por los visitantes, que al inicio de partido ya mandaban en el marcador con un 0-2, una losa demasiado pesada para un Canals mermado psicológicamente por el desastroso arranque liguero, y en el que ya ha visto como cesaban al entrenador y llegaba uno nuevo. Pese al 0-2, los locales buscaron recortar distancias y Héctor pudo hacerlo, pero su disparo lo atrapó el portero.

En la segunda parte, el Dénia seguía dominando el partido ante un Canals desesperado que reclamó un penalti que el árbitro no señaló. Los locales gozaron de más ocasiones que en la primera parte: de Stringa, Kabbouri y Josep Giménez, pero la suerte no se alineó con el Canals. Era el Dénia el que anotaba el tercero y cerraba el partido.