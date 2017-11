Xàtiva rinde tributo a sus mujeres deportistas que más alto llegaron

Homenajes, reconocimientos o celebraciones en torno al deporte hay muchos. Pero Xàtiva nunca había vivido un acto como el de anoche: un tributo a las mujeres deportistas en su conjunto, personalizado en las once que más alto han llegado y en el equipo de voleibol hoy desaparecido (o mejor, transformado) que en los 80 reinó en España, el Tormo-Barberà. El poder de convocatoria de la Associació Esportiva Murta que preside Javier García Paños no falló. Y el antiguo convento de Sant Domènec fue una fiesta del deporte local que contó con una madrina a la altura de semejante concentración de figuras: la cuatro veces olímpica Isabel Fernández, ganadora de dos medallas en judo y actual vicepresidenta del COE, el Comité Olímpico Español. Fernández elogió la idea de reconocer a las mujeres «que abrieron un camino» y alabó las trayectorias de las reunidas, entre ellas la ciclista Anna Sanchis o Pilar Larriba, referente del voleibol y 98 veces internacional.

El acto de anoche rindió homenaje a las deportistas con logros en el ámbito nacional e internacional, como en el caso de algunas de ellas. Larriba, retirada en 1989, fue a la selección española de voleibol en casi cien ocasiones; fue capitana del combinado durante dos años y, como caso curioso, pudo permanecer en la élite de este deporte viviendo en casa puesto que formó parte del mítico Tormo-Barberà que ganó dos títulos de Liga y tres copas de la Reina. Con la selección, entre otras cosas, disputó el Mundial de 1982, en Perú. Anna Sanchis, por su parte, es la única que ha disputado unos Juegos Olímpicos, los de Pekín 2008. Quedó 19ª en la prueba de fondo en carretera. Ha corrido cuatro veces el giro de Italia y disputado siete mundiales en ruta y dos en la modalidad de contrarreloj. Ha sido seis veces campeona de España. También colecciona títulos de campeona de España la jugadora de bádminton Merche Cuenca, coartífice junto a Sergio Llopis o Ana Ferrer, entre otros, de la época dorada de este deporte en la década de los 90, una disciplina con un gran predicamento en la capital de la Costera.

La taekwondista Loles Ballester, que es actualmente la entrenadora del Club Taekwondo Xàtiva sección de gimnasia aeróbica, posee un extenso currículum como taekwondista y en esa trayectoria destaca una medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Taekwondo de 1990 en la categoría de –47 kg y el título de Campeona del Mundo Universitaria de ese mismo año. Se quedó a las puertas de los juegos de Barcelona 92.

A Vanesa y Estela Fuster se les reconoció por sus logros en gimnasia aeróbica, a Angela Sanchis (que no pudo acudir) por su trayectoria, en activo aún, como internacional sub 16 y jugadora del Valencia CF. La también en activo María Ureña es uno de los grandes valores del atletismo valenciano; Olga Prats destacó en su día en numerosas competiciones como lanzadora de martillo, al igual que Mª Carmen Vidal (jabalina) que no pudo asistir, y la atleta Alba Cuenca posee también un amplio historial.

Nostalgia del Tormo-Barberà

Pero la gala de anoche tenía todavía muchas dosis de emoción. La que protagonizaron las exjugadoras del desaparecido Tormo-Barberà. La viuda de Juan Tormo, cofundadora con él del club, recibió también un merecido recordatorio, así como el que está considerado uno de los pioneros locales de este deporte: Juan Párraga. La presencia de muchas de las jugadoras de aquella sensacional plantilla que llevó el nombre de Xàtiva a lo más alto fue numerosa: Luisa Ceita, Ana Tostado, Asun Doménech, Larriba, Mercedes Mesado, Mª Angels Vidal... También acudieron las jugadoras infantiles de 1978 y 1980 que disputaron el mundial escolar. Estuvieron los ediles Cesca Chapí, Ignacio Reig, Xelo Angulo, Pedro Aldavero, Mª José Pla y Pilar Gª Morell. Introdujo el acto Ana Vicente, y lo condujo Mª José Berbegall.

Isabel Fernández elogia «a quienes abrieron camino»

En declaraciones a Levante-EMV, Isabel Fernández dijo anoche que el acto «fue muy emotivo y de justicia» porque deportistas como ella o como las homenajeadas «abrimos camino en su día, facilitamos que el deporte femenino de élite sea una cosa normal». La cuatro veces olímpica, una de las mayores deportistas españolas de todos los tiempos, es hoy a sus 45 años vicepresidenta del COE. Ha ganados dos medallas en unos juegos. «Me encantó la idea de venir a Xàtiva para apoyar a estas pioneras; ellas abrieron el camino a otras muchas», insistió la judoka alicantina participó en las Olimpiadas de Atlanta, Sidney, Atenas y Pekín.