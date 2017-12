Iván González, ultrafondista con leucemia recorre 1000km en homenaje a Pablo Ráez

El pasado 26 de noviembre Iván González y la caravana imparables contra la leucemia, en homenaje a Pablo Ráez, iniciaron el reto solidario '1000 kilómetros contra la leucemia'. En una semana están recorriendo (600 kilómetros corriendo y 400 en bicicleta) desde Avilés, ciudad de Iván, hasta Marbella, ciudad de Pablo Ráez, el joven malacitano que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la leucemia y la donación de médula.

Iván conoce muy bien los efectos de esta enfermedad. "Me la diagnosticaron en 2015, y al principio fue un palo muy duro€ Luego me dio por correr€ Tampoco me quedaba otra, tenía que mejorar mis hábitos de vida. Vida saludable, que dicen", explica un deportista que a raíz de aquella noticia hoy se ha convertido en el tercer clasi?cado de la Copa de España de Ultra distancia.

A día de hoy Iván y su equipo de apoyo se encuentran recorriendo los 86km de la 5ª etapa desde Segovia hasta Alcobendas, pasando por el puerto de Nevacerrada.

El frío y el asfalto

El asturiano, que cuenta con el apoyo logístico de cuatro personas que corren con él y le graban para un documental posterior, tiene como principales rivales en su empresa al frío y al asfalto. "No estoy acostumbrado a la carretera, y los pies lo están pagando", a?rma antes de admitir que ya ha "reventado" tres pares de zapatillas.

El frío, recién llegado a la Península Ibérica, también se ha cebado con el de Avilés, quien en su tercera etapa entre León y Valladolid llegó a padecer temperaturas de hasta menos ocho grados. "No había nieve, pero pisabas el hielo y no había forma de romperlo", indica.

De Iván, su técnico, el valenciano Octavio Pérez -quien le acompaña durante el reto de ocho días- asegura que "no tiene límites". "Puede hacer lo que se proponga, y nunca se queja. Es muy fuerte mentalmente y qué decir de él como deportista€ Empezó a correr hace casi tres años y es tercero de España en ultra distancia€".

Iván sonríe. Ya ha atravesado momentos delicados -como en toda carrera ultra, interrumpe-, pero se lo toma con ?losofía. "En este tipo de retos, hay momentos malos, buenos, otra vez malos€ Es como la vida", concluye.

Recaudar fondos para la Fundación Josep Carreras

La investigación de la leucemia y de posibles nuevos tratamientos es la mayor esperanza de Iván y de otras personas que padecen la enfermedad. Por ello, el principal objetivo de este proyecto es recaudar fondos para la fundación Josep Carreras de lucha contra la leucemia a través de donativos de particulares y/o empresas a través de la plataforma de crowfunding migranodearena.org y al mismo tiempo concienciar sobre la donación de médula. Actualmente ya llevan recaudados 2600€, el objetivo llegar a los 10.000€

Durante ocho etapas Iván González recorrerá por España 10 provincias, seis comunidades y 88 poblaciones siendo las más importantes Avilés, Oviedo, León, Segovia, Valladolid, Madrid, Alcobendas, Toledo, Puertollano, Antequera y Marbella. La llegada a Marbella está prevista para el 3 de diciembre a las 17:30. Deportistas y alumnos de institutos de Estepona y Marbella, correrán junto a Iván hasta la estación de bomberos de Marbella, lugar donde trabaja el padre de Pablo Ráez. Allí será el ?nal del reto solidario en homenaje a Pablo Ráez.

Iván González y Octavio Pérez, director del proyecto y donante de médula, leerán unas palabras dedicadas a Pablo Ráez y se le hará entrega de una placa conmemorativa de '1000km contra la leucemia' al padre de Pablo. Centros educativos, clubes, asociaciones y ayuntamientos como el de Alcobendas, por los que pasa la ruta de '1000km contra la

leucemia' recibirán a Iván y a su equipo y los acompañarán en algunos tramos del recorrido.

La web de información del proyecto es www.1000kmcontralaleucemia.com