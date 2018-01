El Servef de Ontinyent invierte más de 400.000 euros en renovar su cubierta

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Servef, invertirá más de 415.000 euros en la renovación de la cubierta del centro formativo de Ontinyent, ubicado en la carretera CV-81, en dirección a Bocairent. El organismo público de empleo acaba de licitar las obras de reforma de la instalación de climatización e impermeabilización de la cubierta del edificio, unas obras que cuentan con un plazo de ejecución, tras su adjudicación, de 4 meses y 415.237 euros de presupuesto. Las empresas interesadas en acometer las obras pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 29 de enero.

Los equipos de producción de energía y tratamiento de aire de la instalación de climatización presentan varias deficiencias debido a la antigüedad y la falta de eficiencia de las máquinas de climatización de la cubierta, por lo que el Servef va a acometer las obras de sustitución y modificación de la instalación, así como la rehabilitación de la cubierta, para mejorar las condiciones de habitabilidad del centro, según destaca el proyecto de la actuación. El centro fue inaugurado en 1990, aunque en 2009 fue reformado.

La memoria del proyecto detalla las anomalías que presenta la instalación, entre ellas que una de las bombas de calor no funciona y que las climatizadoras para tratamiento de aire exterior no se pueden poner en marcha porque, debido a un mal diseño de la instalación de conductos de aire, las climatizadoras generan un ruido muy molesto en las aulas. Además, las unidades de tratamiento de aire exterior no disponen de recuperación de energía; los fan-coil que acondicionan el despacho de técnicos de formación y de algunas aulas no funcionan o no aportan el caudal suficiente para el confort deseado; y hay humedades en el falso techo por el goteo de las tuberías de distribución de agua.

Estas anomalías obligan al Servef a acometer las obras de reforma en las instalaciones de climatización e impermeabilización, así como en la cubierta, que también presenta deficiencias por el paso del tiempo. La obra plantea la sustitución de las dos bombas de calor, que están obsoletas, así como la sustitución de las climatizadoras de tratamiento de aire exterior, adecuando las nuevas al caudal requerido por la instalación y dotándolas de la sección de recuperación de energía para cumplir la normativa actual. También se adecuará la red de conductos de aire para evitar los ruidos; se sustituirá el fan-coil; se sustituirá el aislamiento de la red de distribución de agua; y se instalarán paneles reglamentarios de información de temperatura y humedad, según recoge la memoria del proyecto.

La obra en la cubierta, de 692 metros cuadrados, permitirá sustituirla por una nueva invertida no transitable con corredores de mantenimiento. La nueva cubierta constará de capas de protección, capas de separación, aislante térmico, lamina impermeable y capa de formación de pendientes.

La actuación mejorará las condiciones de un centro de formación del Servef que cubre las comarcas de la Vall d'Albaida, la Costera, la Canal y el Valle de Cofrentes-Ayora, con formación sobre mecánica; electricidad y electrónica; agraria; energía y agua; y transporte y mantenimiento de vehículos.