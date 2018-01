La Policía Local de l'Olleria asegura que actuó nada más conocer el caso del refugio

La Policía Local de l'Olleria ha negado tajantemente que hubiera denuncias previas de las irregularidades en el trato a los animales del refugio ilegal y afirma que se actuó tras conocer los hechos. Desde el cuerpo policial han rebatido las críticas formuladas por la Asociación Todo por Ellos Hogar Felino de Albal, que tenía dos perros en la residencia y denunciaba que los agentes no habían actuado pese a haber «reiteradas denuncias».

Fuentes de la Policía Local de l'Olleria aseguraron ayer a Levante-EMV que «no hubo denuncias previas y la persona que colgó en redes sociales las fotos, antes lo denunció en la policía y al conocer los hechos actuamos». La policía ha indicado que estudia abrir diligencias contra la protectora de Albal por las acusaciones. Los agentes señalan que la actuación fue inmediata, pero que estos procedimientos requieren tiempo. Explican que llegaron al lugar donde estaban los animales, pero no disponía de orden judicial para intervenir. Además, tuvieron que averiguar quienes eran los propietarios, estos no vivían en la localidad de la Vall d'Albaida „residían en un municipio cercano a València„ y, tras ser requeridos por los agentes, no se presentaron a la citación. Hasta que se presentaron los dueños y obtuvieron la orden de intervención pasaron tres días.

La Policía Local indica que una vez pudieron acceder al refugio «la prioridad era atender a los animales, llevarlos al veterinario para que fueron atendidos, y después avisar a los dueños de estos animales». Los agentes también han negado que la policía fuera a devolver los perros a los propietarios del refugio ilegal, tal como indicó la protectora de Albal, ya que «los dueños del refugio están denunciados», indican los agentes.

La Policía Local de l'Olleria ha lamentado las críticas y ha negado las acusaciones de que no actuaron cuando fueron avisados. Afirman que hicieron todo lo posible por el bien de los animales.