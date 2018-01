El Olímpic visita al Orihuela con Paco y Pepín recuperados y a punto para jugar

El Olímpic, tras un nuevo viernes sin sesión preparatoria, ultimará hoy los detalles del partido de mañana a las 16.30 horas en Municipal Los Arcos de Orihuela, partido que será dirigido por Jorge Denis Monterde Gracia. Los dos jugadores con molestias musculares tras el último partido ante la Nucía (1-1), Paco y Pepín, están en condiciones de jugar y no hay más jugadores de baja. El club estará pendiente de la llegada o no a tiempo de la documentación que permita tramitar la ficha de Reyes. El entrenador, Jero López, ha manifestado que «las molestias que sufrió Paco durante el partido tal vez facilitaron el gol de Morgado», aunque ha dejado claro que no se planteó su sustitución al no pedirlo el guardameta. Respecto a Reyes, tiene claro que «si llega a tiempo la documentación tiene muchas opciones de jugar porque aunque tal vez no esté al 100%, sí que tiene mucha ilusión por jugar, y eso le da una motivación extra».

En el rival, el Orihuela, su entrenador, Miguel Ángel Villafaina, no podrá contar para este encuentro con Nacho Porcar, que se encuentra en la última fase de la recuperación de su lesión, ni con Antonio y Salvi, ambos sancionados. El ariete murciano ha sido sancionado con un partido de suspensión tras valorar el comité de competición el acta del partido contra el Silla, mientras que el sevillano ha completado el ciclo de cinco tarjetas amarillas. Los alicantinos han ganado sus tres encuentros disputados en el año 2018, frente al Torre Levante, el Paiporta y el Silla.



Abengózar deja el Olímpic

Si la semana pasada dejaba la plantilla, sin llegar a debutar, Pato, esta semana se ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato de Abengózar. En el escueto comunicado enviado por el club tan solo se ha podido leer que «el futbolista manchego deja el club por motivos extradeportivos después de casi cinco meses defendiendo la camiseta blanca». Lo bien cierto es que el jugador no ha entrado con regularidad en el once titular, no ha respondido a lo que en un principio se esperaba de él tras su paso la pasada temporada por el Ontinyent. Por su parte, el que está respondiendo a las expectativas es Lolo Ivars, quien lleva anotados dos goles, el último de falta directa el pasado domingo ante la Nucía.

El entrenador, Jero López, se apunta a las matemáticas y no quiere darle al partido contra el Orihuela la condición de determinante «pues quedan cuatro meses de competición». Pero la Nucía, cuarto clasificado, está a cinco puntos por lo que una nueva derrota y una victoria de los alicantinos aumentaría a ocho la diferencia.

La semana ha tenido como especial la visita que el pasado miércoles realizaron alumnos del colegio Pla de la Mesquita a la Murta coincidiendo con una sesión de entrenamiento del equipo. Los alumnos jugaron con la plantilla tras la sesión preparatoria y se hicieron juntos una foto.