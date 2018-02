Atzeneta y Benigànim ganan y convencen

Victoria de Atzeneta y Benigànim, y nueva derrota del Canals en Preferente. El líder, Atzeneta, no tuvo piedad del Ciudad de Benidorm al que goleó por 0 a 6 en una exhibición de eficacia del conjunto de Roberto Granero. En el estadio Guillermo Amor se vio a un Atzeneta que salió muy concentrado desde el primer minuto para evitar sorpresas desagradables ante un rival que estrenaba entrenador y que transita por la zona baja de la clasificación. A los 3 minutos, Romero abrió la lata dejando helada a la afición local. Poco después, Cristian anotó el segundo en un balón que golpeó en el palo y posteriormente en el portero Kevin para acabar en las mallas locales. El árbitro reflejó en el acta gol en propia puerta del Ciudad aunque desde la visión valldalbaidina consideran que la pelota estaba ya dentro cuando tropezó en el guardameta rival. Pasada la media hora, Manu Martínez puso el tercero y Manu Gasent el cuarto. Precisamente, el primero de los Manus tuvo en sus botas uno de los goles de la liga al golpear el balón desde medio campo y, cuando ya se cantaba el golazo, el cuero golpeó primero en el larguero y luego en la línea de meta sin llegar a traspasarla por completo.

En la segunda mitad, con un ritmo menor pero con los mismos roles, el partido fue consumiendo los minutos hasta llegar a la parte final del match en la que Quico y Paco Sáez pusieron la guinda a la goleada con el quinto y sexto gol respectivamente. El técnico del Atzeneta, Roberto Granero calificó el papel de sus jugadores de «muy bueno. Ante el Castellonense pegamos balones al palo y no metimos ninguna y el sábado ante el Benidorm tuvimos ocho y metimos seis». Una de las claves del triunfo atzenetero fue que «el equipo salió muy enchufado y eso propició que encadenáramos muchas ocasiones».

En el Municipal de Benigànim, el conjunto local se impuso 2-0 al Contestano en un partido que dominó por completo pero sufrió más de lo debido a consecuencia de la incertidumbre del marcador. La primera parte se saldó con poco peligro en ambas porterías. Tras el descanso, los de José Carlos Mullor maduraron el encuentro y empezaron a generar peligro en la portería de Otón. Aun así, todo pudo cambiar cuando Imanol no supo aprovechar un mano a mano con Peiró que le ganó la partida al 10 del Contestano. Un minuto más tarde, Kevin desniveló la balanza con un potente disparo que se coló por la escuadra contestana. El conjunto ganxut sentenció la contienda en un robo de balón de Palau que le dejó solo ante Otón, al que batió por bajo llevando la tranquilidad a la parroquia rojiblanca.

José Carlos Mullor destacó el juego de su equipo y el buen trabajo defensivo del rival. «El Contestano hizo un trabajo en defensa impresionante y justo antes del gol nos pillaron en una contra que Toni sacó. Esas son las dificultades de llevar el ritmo y el control del juego porque pones mucha gente por delante del balón y en una jugada como esta te pueden pillar. En la segunda parte generamos muchas ocasiones y tuvimos muchas llegadas al área rival».



Errores defensivos del Canals

Por su parte, el Canals no encuentra la salida a la mala racha. La pasada jornada caía goleado en casa ante el Tous por 0-5, en un encuentro en el que los de José Adrián Aroca comenzaron llevando el peso del partido, pero los errores defensivos dieron alas a los visitantes, que se avanzaban en el minuto 15. Pese al gol en contra, el Canals no decayó, pero el segundo tanto del Tous a la media hora, hacía mella en la moral de los locales. Antes del descanso, los visitantes anotaban el tercero, que dejaba noqueados a los locales. Con la ventaja en el marcador, la segunda parte se presentaba sin sobresaltos para el Tous, que pese a que no fue a por más goles „el Canals tampoco„acabó anotando dos más, endosando la goleada a los locales.

El Canals alineó en el once inicial a los tres nuevos jugadores fichados, Danilo, Javier y Lyvann „este dispuso de la ocasión más clara para los canalenses, que se estrelló en el larguero„ y tuvo que hacer realizar dos cambios en el primer tiempo por las lesiones de Carretero y Josep Giménez. El Canals sigue colista del grupo tercero de la Preferente.