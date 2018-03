L'IES Porçons d'Aielo de Malferit venç a la fase local de la Lliga de Debat d'ESO i Batxillerat

L'equip de l'IES Porçons d'Aielo de Malferit, format per les alumnes de quart d'ESO: Carme Beneyto Pastor, Begoña Belda Nadal, Maria Juan Belda, Nerea Mateu Belda i Aida Navalón Aparici, capitanejades pel professor de valencià, Marc Gandia Silvestre, va resultar el guanyador en el debat final que va disputar amb l'equip de la Mare de Déu de l'Olivar, dAlaquàs. Els equips de l'IES Maria Carbonell i Sánchez (Benetússer) i de l'IES La Masia Cooperativa Valenciana (Museros) foren també semifinalistes.

En la convocatòria d'enguany, la qüestió sobre la qual es debatia era: L'humor té límits. Els estudiants que participaren en la fase local, de l'1 al 3 de març, van competir amb alumnat d'instituts de València, Benetússer, Manises, Alaquàs, Museros i Alzira; tot l'alumnat adscrit a la Universitat Politècnica de València per les proves PAU. Aquesta era la tercera edició en què l'IES Porçons participava. Cal destacar, tot i que en les altres dues convocatòries també va arribar a la fase final (2015: Els diners donen la felicitat; 2017: Els animals tenen drets), que no va poder passar a la final perquè foren vençuts a les semifinals, atenent a l'alt nivell de participació.

Enguany en la semifinal, però, l'equip d'Aielo va passar després d'enfrontar-se a l'IES Maria Carbonell defensant que L'humor sí que té límits. I va guanyar atenent a l'excel·lent presentació de la tesi, la bona qualitat del discurs, la flexibilitat i capacitat de debat, la demostració del domini del tema, els aspectes formals de l'exposició i la posada en escena, a més de l'actitud de l'equip al llarg de debat.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat naix a partir de l'experiència de la Lliga de Debat Universitària sota l'impuls de la Xarxa Vives i Escola Valenciana. Aquesta activitat aporta un espai de formació on l'alumnat es forma en les estratègies argumentatives i expositives, i els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip, a saber defensar un tema tant a favor com en contra. En aquest enfrontament dialèctic es valoren capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció semàntica i formal. Però, a més a més, aquesta activitat permet als estudiants millorar les habilitats comunicatives i les competències transversals. L'equip guanyador representarà la UPV a la fase final de la Lliga de debat, a la Universitat Miguel Hernández d'Elx de l'11 al 13 d'abril.