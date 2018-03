Octavio Pérez se proclama campeón de España en 400m Máster en Salamanca

El atleta setabense Octavio Pérez se proclamó el pasado sábado campeón de España máster en 400 metros de pista cubierta con una marca de 0.51.74. Además, cabe resaltar la meritoria plata obtenida en la prueba de los 800 metros, con tan solo seis horas de recuperación en las piernas entre una y otra. El atleta del Club Atletisme Xàtiva completó un excelente fin de semana en Salamanca con un quinto puesto en la prueba de los 1.500 metros. Pérez mostró su satisfacción con estos resultados, y expresó su motivación de cara al próximo campeonato de Europa, que se celebrará del 19 al 24 de este mes en las pistas de Gallur en Madrid, recordó.

«Ha sido un fin de semana para enmarcar. Conseguir la medalla de oro en 400 metros ha sido muy emocionante ya que logré remontar en los últimos metros y también ha supuesto lograr una asignatura pendiente», explica Pérez. «Había conseguido siete platas en diferentes campeonatos de España, pero me faltaba el oro, que quería dedicarle a mi hija Elena», señaló el corredor de Xàtiva.



Una plata muy valorada

El atleta setabense también expresó sus sensaciones por la plata: «En la prueba de 800 metros no puede recuperar al cien por cien ya que competí tan solo unas horas más tarde, pero también me siento muy satisfecho con ella. Estos resultados me dan una gran motivación de cara al próximo campeonato de Europa que espero también poder luchar por conseguir el oro en la prueba de 800 metros», concluyó. Pérez sigue con su preparación para obtener esos resultados a los que aspira.