El TSJ anul·la l'adquisició dels terrenys on el PP pretenia ubicar l'hospital d'Ontinyent

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha fallat a favor de l´Ajuntament d´Ontinyent al procés que manté contra la mercantil Regebe Asociados S.L. sobre la propietat dels terrenys ubicats a 100 metres de la depuradora d´aigües residuals, on el Govern Municipal del Partit Popular pretenia ubicar el nou hospital comarcal.

La 1ª tinent d´alcalde de l´Ajuntament d´Ontinyent, Rebeca Torró, compareixia hui davant els mitjans de comunicació acompanyada del regidor coordinador de Territori, Jaime Peris, per tal d´explicar el contingut d´un document que, segons apuntava la regidora "mostra que el temps i la justícia han acabat per donar la raó als qui advertirem que les gestions del PP sobre l´hospital giraven al voltant d´una gran mentida, i que estos terrenys no s´escolliren correctament. Les preses els van portar a fer mal tot el procediment, i per això ara els tribunals declaren nul tot allò que feren, perquè no ho feren en interès general".

Segons s´exposa a la sentència, no era el Govern Local qui havia d´escollir eixos terrenys, sinó la Conselleria de Sanitat, que mai els va acceptar. En concret, les causes de nul·litat del planejament i del conveni urbanístic (falta d´ exposició publica i de competència), determinen la nul·litat del decret d´ acceptació de la parcel·la de REGEBE. Segons la sentencia, l´acceptació dels terrenys "els quals van a ser destinats a l´execució d´obres del Centre Hospitalari d´Ontinyent", es preceptiva per a que es produisca la transmissió del domini de la mercantil a l´Ajuntament, i per tant, també de la constitució de la reserva d´ aprofitament en el Sector Llombo-3 als qui no se´ls va donar audiència.

La 1ª tinent d´alcalde explicava que "si s´esperaven a realitzar tots els tràmits reglamentaris, haurien tardat massa en dir que tenien els terrenys a punt, i damunt sabien que la Conselleria mai hauria triat eixos terrenys", assenyalava Torró, qui feia al·lusió en aquest punt a l´informe que van emetre els propis tècnics de la Conselleria on advertien dels elevats costos que suposaria executar mesures per reduir els olors i sorolls de la planta depuradora. Tot a banda de les necessàries millores de consolidació del talús on es pretenia ubicar el recinte per les condicions geotècniques del sòl i per la seua proximitat al riu Clariano. "En total, eren vora 10 milions d´euros els havien de gastar-se prèviament en eixos terrenys per a fer-los mitjanament acceptables", recordava la regidora.

"Mentides, procediments mal fets, mala ubicació, mala gestió...Des del minut 1 ens enganyaren. No anaven a fer l´hospital, però per donar-li un poc de credibilitat al tema necessitaven una ubicació, però les preses els van jugar una mala passada i ho feren tot malament. I a ells al parer els donava igual, perquè si o si havien de dir que tenien uns terrenys, i després ja es veuria que anava a passar amb els mateixos, o si esta mala gestió havia de passar factura a l´Ajuntament", explicava Torró. "Eixe era el seu modus operandi i eixe continua sent, com demostra tot el seguit de mentides que va abocar la Presidenta del PPCV Isabel Bonig en la seua visita a Ontinyent en gener, reclamant inversions als polígons industrials que ja estem fent, o demanant l´accés a la ciutat per l´Avinguda de Torrefiel que ara ja s´està executant i del que ells només van aportar dibuixos irrealitzables", manifestava.

Rebeca Torró finalitzava assenyalant que "per construir l´Hospital, com per a totes les gestions, des del Govern d´Ontinyent respectarem sempre la legalitat i seguirem els procediments que pertoquen. Encara que això supose tardar més o tardar menys, perquè és la nostra obligació i la nostra tasca posar sempre els interessos dels ontinyentins i ontinyentines per davant de totes les coses", concloïa.