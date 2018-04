Reiniciem Canals reclama la dimisión del portavoz socialista Antoni Orea

El portavoz de Reiniciem Canals, Vicent Tornero, pidió en el pleno la dimisión del concejal del PSPV-PSOE Antoni Orea, quien sigue al frente de las delegaciones de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento de Canals pese a que el equipo de gobierno que preside Ricardo Requena le apartó de la gestión de la empresa pública Risoncha el pasado mes de febrero.

Tornero pidió explicaciones a Orea y éste, según la versión de Reiniciem, «en lugar de asumir los errores cometidos continuó, como ha hecho hasta ahora, sacudiéndose las culpas de encima y hablando de buena gestión cuando es evidente que no ha sido así». Para esta agrupación, esa gestión no ha sido «en ningún momento eficaz, y más bien ha sido poco clara y opaca». Y «esa pésima gestión pone en peligro el buen funcionamiento de la empresa municipal», añaden. Dado que las explicaciones de Orea no convencieron a Reiniciem, «le pedimos que dimita como concejal, aunque como allí mismo en el pleno le dijimos, debería ser él mismo quien tomara esa decisión» sin esperar que se la reclame nadie. Cabe recordar que días atrás el PP de Canals también custionó abiertamente a Orea y puso de manifiesto la «incoherencia» que supone haberlo defenestrado de Risoncha y mantenerlo al frente de importantes ponencias.

Tornero señaló ayer que «en política se pueden cometer errores, ya sea voluntaria o involuntariamente; pero si se cometen se deben asumir las consecuencias. No se puede quedar uno como si no pasara nada». Reiniciem tensó más la cuerda al redirigir la pegunta al alcalde, a quien reprochó que «si cree Orea no ha hecho una buena gestión y pierde la confianza en él, no se entiende que se siga dejando en sus manos dos áreas tan importantes como Hacienda y Patrimonio. Nos parece irresponsable», agregó Tornero, que lamenta que Requena no aceptase su petición. Para Reiniciem, el alcalde «pone por delante el ofrecer la falsa sensación de un gobierno fuerte y unido».