La Llosa es prepara per a la romeria a l'ermita de Santa Anna del dimarts

Com cada any, i ja van trenta-tres edicions, els habitants de la Llosa de Ranes es preparen per a recòrrer els quasi 4,5 quilòmetres que separen la plaça Major de la població de l'ermita de Santa Anna en la romeria anual del primer dia del mes de maig. La romeria eixirà de la plaça a les 10 del matí, encara que els romers hauran d'acudir mitja hora abans per replegar les tradicionals canyes i llistes que, una vegada finalitzada la romeria, es podran dipositar en la mateixa ermita, per evitar que queden tirades pels seus voltants.

Una vegada arribe la romeria a l'ermita, la imatge de Santa Anna serà rebuda amb una dansà a càrrec del grup Ras i Pla de la localitat. Acte seguit tindrà lloc la celebració de la missa i la benedicció dels termes, a la qual seguiran diversos actes culturals. En finalitzar totes les activitats del matí, tots els llosers podran dinar a l'ombra de la pinada de Santa Anna i els seus voltants. A les 16:30 tindrà lloc als Banys de Santa Anna la representació de l'obra i de l'espectacle teatral i musical per als més menuts El tresor de Benimassot. Finalment, a les 18:30 hores, es procedirà a la tornada de la imatge des de la muntanya fins a la plaça Major, donant per finalitzada la romeria.

Mesures de seguretat

L'ajuntament vol que els assistents tinguen present la prohibició absoluta de fer foc en tot l'entorn de Santa Anna i recomana anar amb compte amb les puntes dels cigarrets. El consistori també recorda la prohibició d'accedir a la zona alta per a tots els vehicles a motor. Tot i que no es va institucionalitzar fins uns anys més tard, la tradició de la romeria a Santa Anna va començar a principis dels anys 80, quan un grup de veïns va decidir recuperar l'antiga tradició de pujar la imatge.