El entrenador del Olímpic afirma que la temporada «ha sido muy digna»

El entrenador del Club Deportivo Olímpic, Jero López, lo ha dejado claro ante el final de la liga: «hasta hace dos semanas hemos estado ahí, poniendo en apuros a rivales mejores. La temporada ha sido muy digna». El Olímpic afronta el último partido de liga en Novelda (mañana, 18 horas, con Jonatan Bernabeu Peña como árbitro). El técnico ha querido subrayar que de nuevo se intentará ganar, «es la característica fundamental de este equipo. Ha habido a lo largo de la temporada situaciones muy complicadas y hemos tenido que dirigir la mente hacia lo estrictamente deportivo. Lo mejor que ha tenido el grupo es su unión. Acabar séptimos es un buen final porque los equipos que nos preceden tienen proyectos muy potentes y han tenido un entorno favorable, todo influye», ha asegurado el entrenador en su última previa de la temporada.

La previa del partido no cambia respecto a semanas anteriores: otra vez las bajas. Hasta el último entrenamiento de hoy no se sabrá si se puede contar, aunque sea para unos minutos, con los jugadores que han tenido molestias durante las últimas semanas y que no han entrenado con normalidad. Son los casos de Pepín, Víctor Banegas, Pablo Carrascosa y Moscardó. Además hay tres sancionados por acumulación de tarjetas: Lolo Ivars y Matías, y también Momparler tras su expulsión en el último partido ante el Silla. A todos ellos se unen los lesionados Borja, Paco y Juanjo.

De nuevo, Jero López se verá obligado a convocar a jugadores de cualquiera de los tres juveniles e incluso del equipo amateur. El horario fijado por el Novelda facilitará la posible convocatoria de algún jugador del Juvenil A, pues este equipo, que lucha por la promoción de ascenso a la Liga Nacional, jugará hoy a las 17 horas como visitante ante el CF At.Ciudad de Benidorm B. A falta de cuatro jornadas para que acabe la liga, el equipo juvenil setabense es segundo en la clasificación, a cinco del líder Benissa, y empatado a puntos con el Alberic y aventajando en dos puntos al Torrent. Su entrenador, Miquel Castalla, lo tiene claro: «ganando los cuatro últimos partidos jugaremos la promoción». El hecho de que el primer equipo del club juegue mañana ha sido un respiro, pues podrá contar con jugadores clave sin haber jugado horas antes otro partido, además un partido exigente como lo es uno de la Tercera División.



Asamblea general

La semana se inició con una deuda de cuatro meses a los jugadores, cuerpo técnico y demás trabajadores. A la mayoría se les han abonado dos meses y durante las próximas semanas se espera regularizar la situación. El equipo no entrenará ya la próxima semana y quedará un día para despedirse. Muchos jugadores han asegurado que asistirán a la Asamblea General del próximo jueves, conscientes de que en la reunión puede quedar aclarado el futuro del club, y tal vez de muchos de ellos. Según el técnico, «nosotros, el equipo y cuerpo técnico llevamos unas semanas pendientes de que se resuelva la situación del club porque al final es una cuestión que nos afecta directamente, porque si se resuelve lo del club también se puede resolver la nuestra».