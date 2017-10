Los bailarines valencianos «emigrados» regresan un fin de semana a El Carme

El Centre del Carme y Espacio Inestable se unen para traer el talento emigrado. Jóvenes como Pep Garrigues, Néstor García, Alicia Cubells, Vicente Gisbert o Irene Cortina volverán del 8 al 19 de noviembre a València para el ciclo Migrats (en breu), un conjunto de piezas breves de danza contemporánea que traerán de vuelta a jóvenes bailarines migrados por necesidad o ansias de búsqueda.

La iniciativa pretende «actuar como plataforma y trampolín del talento valenciano emigrado por voluntad o por necesidad», han asegurado los dos espacios en un comunicado. El Centre del Carme, que acogerá este ciclo de acceso gratuito, anuncia que después de este proyecto vendrán más iniciativas dirigidas a fomento de la danza valenciana.

Según indica el Centre del Carme (dependiente del Consorcio de Museos de la C. Valenciana), el ciclo cuenta con la presencia destacada de creadores y compañías que no frecuentan el circuito alternativo y tampoco el oficial, de manera que su obra, «de gran calidad artística o potencial evidente», no consigue aún visibilidad, y mucho menos con el beneplácito de las adminstraciones.

La coordinación artística del ciclo Migrats (en breu) lo han formado Rocío Pérez, Tatiana Clavel, Santi de la Fuente, Maribel Bayona y Jacobo Pallarés. Los tres primeros son profesionales de la danza y profesores de los dos conservatorios de Danza de València y, los dos últimos, codirectores de Proyecto Inestable.

El director del Consorcio de Museos y director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, explica que desde el Centre del Carme quieren «impulsar la danza como uno de los pilares de la cultura contemporánea, entendiendo este espacio como plataforma para jóvenes creadores y apoyo a las compañías y artistas valencianos, pero también como lugar de encuentro y de interrelación de las artes», con exposiciones, espectáculos o conciertos, asegura Pérez Pont.