Muere George Young, hermano de los creadores de AC/DC y productor de sus primeros discos

El músico, compositor y productor australiano (aunque nacido en Escocia) George Young, pionero de la escena pop-rock en el país oceánico al frente del grupo The Easybeats, murió ayer a los 70 años, según informó Alberts, su propia casa discográfica. En las últimas décadas, el nombre de Young ha estado relacionado de manera decisiva con el de AC/DC ya que, además de ser hermano de Angus y Malcom Young, fundadores del grupo y principales compositores (junto a Bon Scott primero y Brian Johnson después), también fue productor junto a su colega Harry Vanda de los primeros álbumes de la banda australiana hasta el «Powerage» de 1978.

«Sin su ayuda y consejo no habría habido AC/CD», aseguró ayer la banda australiana en un comunicado en su página web. «Como músico, compositor, productor, consejero y mucho más no se podría pedir a alguien más dedicado y profesional. Como hermano, no se podría pedir a uno mejor», añadía la banda en el comunicado.

Pero, más allá de la banda de sus hermanos, la carrera de George Young tiene el suficiente vuelo para ser recordada como una de las más importantes del rock australiano, principalmente por The Easybeats, el grupo que tras triunfar en su país, llegó a vender más de un millón de copias en todo el mundo de su composición «Friday on my mind». Junto a Harry Vanda, George Y0ung también fue el compositor del «Love is in the air» que hizo mundialmente famoso John Paul Young, y del «Bring a little loving» que interpretaron en España Los Bravos.