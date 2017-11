Homenaje a la poetisa Mari Paz Sainz en Ontinyent

El Centro Cultural de Caixa Ontinyent acoge el 11 de noviembre el reconocimiento a la poetisa afincada en esta ciudad valenciana y un espectáculo poético-musical

El Salón de Actos del Centro Cultural de Caixa d´Ontinyent acoge el próximo 11 de noviembre, de 18 a 21 horas, la presentación del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y la entrega de la distinción a la poetisa Mari Paz Sainz por esta entidad. El acto se complementará con un espectáculo poético-musical, que tal como explica la propia escritora, combinará recitales poéticos con folklore de Ontinyent y la Vall d´Albaida.

Junto a los representantes de Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, que agrupa a más de 4.000 escritores, artistas y vates de toda España, también participan entidades como Masters ballet, el ballet Opera, la Asociación Andaluza de Ontinyent, el Grup de Dances d´Ontinyent y la Agrupació Músico-Vocal El Clariano El Raconet. Además del presidente de Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa José Segura, estará presente la delegada nacional de Poesía, la valenciana Carmen Carrasco, que recitará poemas y la cantante Inmaculada Rejón. Todos los asistentes recibirán un periódico de Granada-Costa y un libro gratis.

Mari Paz Sainz es natural de Lardero, La Rioja. Profesora de primaria y primer ciclo de secundaria, actualmente jubilada. Desde hace varias décadas reside en Ontinyent ciudad en la que está totalmente integrada.

Se declara una gran admiradora de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de Rosalía de Castro y de Santa Teresa de Jesús. También en lengua valenciana ha aprendido a amar a Ausiàs March y Vicent Andrés Estellés, con el que comparte la pasión por el pueblo valenciano, «en este caso, el mío adoptivo, Ontinyent», finaliza.

Su trayectoria artística poética se remonta a su adolescencia aunque entonces no se lanzó a publicar todo lo que escribía. A raíz de su separación matrimonial, comienza una nueva etapa, en el año 2000 cuando «las musas vuelven a visitarme y de nuevo empiezo a escribir, a dibujar, a crear y desde entonces no he dejado ni pienso dejar de hacerlo». Sus versos inspiran lo que sugiere su nombre: paz, armonía?, manejándolos hábilmente con diferentes rimas, o melodías, y con distintas métricas, o ritmos, creando, pues, una musicalidad con letras y con palabras, comparables a la que produce la música a partir de sonidos. Lo consigue esculpiendo sus palabras con lápiz en papel. Actualmente colabora en el periódico de información nacional sociocultural Granada-Costa de Andalucía y en diversas antologías poéticas y proyectos poéticos publicados por la editorial Granada Club Selección. Sigue colaborando en diversas revistas, y periódicos. Su actividad es constante. Su obra está presente en los poemarios: En busca de un sueño y Huellas inolvidables.

Por ende, tiene publicados varios libros propios: el poemario titulado Vibracions d´Ontinyent, y los cuentos también ilustrados por ella misma, La Cascabel de la Alegría, Mantalandia (original en castellano) y su versión en valenciano, y La liebre simpática (original en castellano) y también en valenciano. Ha sido reconocida como una de los poetisas más talentosas de la lengua hispana e incluida en la antología poética de Nelson Rivera titulada Poesía en pétalos, en compañía de autores como: Ilusión Guzmán Garrido, Efrain Sansón Galdámez Nieton, Cristy Perez.