'La batalla vital': escenas pop de una familia en descomposición

¿Es una obra de teatro? ¿Es un disco? ¿Tal vez un concierto? ¿Es un musical? ¿Una performance videográfica? No, no es nada de eso. O quizá lo es todo. O sólo algunas cosas y otras que no sabemos. En definitiva, y para no equivocarnos, diremos que «La batalla vital» es «La batalla vital», la última creación del artista valenciano Néstor Mir que se estrenará el próximo 17 de noviembre en La Rambleta.

En «La batalla vital» cuatro actores sobre un escenario recitan un texto al que han contribuido modelando sus personajes ante el autor durante más de un año de ensayos. Tanto que el resultado final no se parece demasiado a la idea primitiva de Néstor Mir. En algunos momentos los cuatro protagonistas también cantan, pero esas canciones -compuestas por Mir y que Malatesta Records ha editado en un CD con portada de la ilustradora Paula Bonet que se puede comprar junto al libreto publicado por la editorial Alupa- no condicionan el argumento ni forman parte de la trama, pero sí la explican, la contextualizan, aportan información para el espectador.

Mientras tanto, un cámara va grabando la obra para que se emita casi en tiempo real a través de una pantalla en la que también aparecen las letras de las canciones. Y en un costado del cuadrilátero en el que se convierte el escenario, Néstor Mir deja de ser el autor del texto y se convierte en el músico que con su guitarra, sus aparatos electrónicos y una bajista va acompañando la obra en directo, subrayando con música pop las escenas de esta tragicomedia.

En definitiva, no resulta fácil explicar qué es «La batalla vital». Como tampoco ha sido fácil su nacimiento, tal como reconocía ayer Néstor Mir en la presentación de la obra. «Ha sido una batalla de casi dos años y que se ha ido gestando poco a poco y que no ha tenido sentido hasta que no ha empezado a hacerse -explicaba el músico y escritor-. Ha sido el fruto de varios pequeños milagros y de 25.000 puertas a las que hemos llamado a la vez y que se han ido abriendo poco a poco».

«La batalla vital» ejerce como una continuación de «La disolución doméstica», un disco que contaba historias de gente común a través de una comunidad de vecinos y que en su día también se editó acompañado de un libro ilustrado. «´La batalla vital´ -señalaba ayer Mir- entra en una de las casas de esa comunidad para hablar del conflicto de una pareja, pero también de las batallas vitales a las que nos enfrentamos todos los días». Según explicó el artista, la «chispa» de la obra surgió al asistir a una reunión de su comunidad de vecinos de su finca

El protagonista de esta historia sobre «caer sobre tus pies y ser un pringado» (destila el autor, para afirmar a continuación que «todo lo demás es mentira») es Emilio (interpretado por Manuel Valls), un aspirante a escritor que le achaca a su hermana Elena (Lucía Sáez) no haber logrado aún su objetivo porque siempre ha tenido que cuidar de sus padres. Elena no está contenta con su relación sentimental con Andreu (Iñaki Moral), en paro desde hace cuatro años, y Maribel (Ester Martínez) también está frustrada porque quiere volver a quedarse embarazada. «La moraleja final -asevera Néstor Mir- es que nos vamos todos a la mierda».

La obra, fruto de los «Graneros de Creación: Residencias 2017-2018» impulsados por La Rambleta y por Espacio Inestable, se representará los días 17, 18 , 19, 22, 23, 24 y 25 de noviembre y el 2 y 3 de diciembre.