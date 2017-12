Luís Prado recrea sus «terrores favoritos» en el Auditori de Rafelbunyol

El Auditorio de Rafelbunyol acogerá este sábado, a las 19.30 horas, la presentación en directo de «Luis Prado plays Standards Vol.1», el disco en el que el líder de Señor Mostaza recrea canciones de David Bowie, La Mode, Led Zeppelin, Beatles, Who o Nacha Pop, entre otros.

El disco se publicó el pasado año tras la buena acogida de «Mis terrores favoritos» y todos los cortes son primeras tomas que realizó el pianista, cantante y compositor valenciano de algunas de sus canciones preferidas. «En agosto de 2014, viajé a Madrid para una sesión de grabación en los míticos estudios La Cabaña, donde mi amigo Jose Nortes grababa y producía un disco tras otro -explicaba Prado sobre la producción del álbum-. La idea era doble: mostrarle las canciones de lo que luego se convertiría en «Mis Terrores Favoritos», y grabar un puñado de versiones a piano y voz. Así que, fui soltando una canción tras otra, hasta tener unos 30 cortes, y decidimos que ya había bastante€ Al final, la sesión resultó ser de lo más productiva, de aquella tarde son las tomas originales de «Estoy Gordo» y «Colgado de mí mismo» que aparecieron en «Mis Terrores Favoritos».

Prado relata también que algunas de las versiones incluidas como «Rock and Roll» (de Led Zeppelin»), o «Aquella chica» (La Mode) «las tocaba habitualmente; también el ´Substitute´ de The Who, o ´The night they drove old Dixie down´, que por sí sola justificaba el The Last Waltz de The Band€ Otras las escogí para la ocasión, como esa maravilla inquietante que es ´Relojes en la oscuridad´, de Nacha Pop, que casi acaba con mi mano izquierda, o ´Darling be home soon´, lo más bello que nunca hicieron Lovin´ Spoonful». «Y, básicamente, eso es todo -concluye- una tarde cantando al piano (ese increíble Steinway de finales del XIX) algunas de mis canciones favoritas».

Las entradas para el concierto de Luís Prado en Rafelbunyol ya están a la venta por tres euros y se pueden adquirir en la Casa de la Cultura de la localidad o a través de servientradas de la web municipal.