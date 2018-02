Bombas Gens también seduce en ARCO

Bombas Gens Centre d'Art será hoy uno de los protagonistas de la feria de arte moderno ARCO, que se celebrará en Madrid desde mañana y hasta el próximo domingo. En la jornada previa a su inauguración, la Fundación ARCO entregará uno de sus premios A al Coleccionismo 2018 a la colección de Per Amor a l'Art, entidad que ha puesto en marcha el centro sociocultural de Marxalenes. Entre otros galardonados destaca la colección Alicia Koplowitz-Omega Capital.

«Nos sentimos muy honrados por recibir este premio. Per Amor a l'Art es una colección privada que iniciamos mi marido [ José Luis Soler] y yo hace años con el compromiso de construir una colección de calidad, sin ánimo de lucro y con un destino público. Hicimos realidad este sueño poniendo la colección a disposición de la Fundació Per Amor a l'Art y de su centro de arte, Bombas Gens, que dirige Nuria Enguita. Este reconocimiento nos transmite más ilusión todavía por continuar en el camino de compartir la colección con el público», afirma Susana Lloret, directora de la Fundació Per Amor a l'Art.

La feria arrancará mañana con representación valenciana. En total serán cinco galerías que representen el arte que se hace y vende en València y Alicante, en el caso de esta edición. De este modo, desde València participan las galerías Rosa Santos, Espai Visor, Luis Adelantado y Espai Tactel. Desde Alicante acudirá la galería Aural. Así, la representación valenciana llevará hasta el recinto ferial de Madrid más de medio centenar de artistas para demostrar que las galerías valencianas de arte están «al 100 %», asegura a Levante-EMV, Rosa Santos, también presidenta de la Asociación de galerías de arte contemporáneo de la Comunidad Valenciana (LaVAC). «En breve, habrá más valencianos» en ARCO, vaticinó Santos.