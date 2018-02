«Siento nostalgia de mi etapa con Auryn, pero ahora me siento más libre»

Blas Cantó (Ricote, Murcia, 1991) presenta hoy el avance de su nuevo disco en solitario en la Sala Repvblicca con el ciclo Vodafone yu Music Shows. Sobre el escenario sonarán los dos nuevos singles del artista: «In your bed» y «Drunk & Irresponsible».

P Su primer disco como solista. ¿Está nervioso?

R Un poco la verdad. El álbum saldrá a la venta en abril, pero antes he querido hacer un prestreno de la gira en València y Santander. para calentar motores.

P Es un álbum cocinado a fuego lento.

R Sí, he estado más de año y medio en el proceso de composición. Hicimos casi 30 canciones de las que tuvimos que elegir solo unas pocas. La he escrito junto a dos amigos en mi casa. Se va a ver una parte de mí que la gente no ha visto todavía.

P Ha cambiado el inglés por el castellano en muchas canciones. ¿A qué se debe?

R Sentía la necesidad de cantar en mi lengua. Mi cuerpo lo necesitaba. Me da un poco de miedo porque se va a notar el cambio. Después de que se me conociera más en «Tu cara me suena 5» la gente me preguntaba por la calle por qué no hacía canciones en castellano y me entró el gusanillo.

P ¿Las canciones del disco son autobiográficas?

R Muchas de ellas sí. Hay una que me llega especialmente. Se llama «Dejarte ir», y ha sido compuesta por Raúl Gómez, autor de «Tu canción», que interpretarán Amaia y Alfred en Eurovisión. El tema dice: «Si corres tanto no te alcanzo/ he de parar y dejarte ir». A veces tenemos que soltarnos de algo para empezar algo nuevo, eso me ha pasado con Auryn.

P ¿Se siente más libre después de dejar el grupo?

R En realidad, siempre me he sentido muy bien conmigo mismo. En el grupo hacíamos lo que queríamos y nos lo pasábamos muy bien. Sin embargo, me siento más libre a la hora de cantar y composner. Ahora solo me tengo a mí en el escenario.

P ¿Siente nostalgia de su etapa en Auryn?

R Sí. Había mucho sentimiento de equipo y nos cuidábamos todos.

P ¿Ha seguido la última edición de «Operación Triunfo»?

R Por supuesto. Ha sido una edición con mucho aire fresco y los concursantes de esta edición me han encantado. Me ha flipado Amaia, era mi favorita. Además, tengo mucha relación con Los Javis, sobre todo con Javier Calvo, a quien conozco desde hace muchos años.