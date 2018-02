"Ningún valenciano puede oponerse a que la ciudad tenga un museo Sorolla"

El presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, aseguró ayer que la entidad no tiene ningún problema en que el museo Sorolla se instale en el recinto marítimo. Lo que sí que pidió Martínez es que las instituciones implicadas -Generalitat y Ayuntamiento- se pongan de acuerdo para definir la obra pictórica que albergaría la posible pinacoteca a orillas del Mediterráneo.

«Ningún valenciano que se precie ni nadie en su sano juicio se puede oponer a que la ciudad cuente con un museo Sorolla», dijo el máximo responsable del puerto de València. «El problema -continuó Martínez- es que no conocemos el proyecto; si son cinco, 15 o 50 cuadros. También habrá que definir si la colección es permanente o temporal, así como hablar de los asuntos de seguridad y mantenimiento de las obras de arte», requirió el presidente de la APV.

Para Martínez «lo más sensato» es que se firme un «protocolo» entre Generalitat, Ayuntamiento y APV y que se analicen posibles ubicaciones. En ese sentido, el máximo responsable del Puerto sostuvo que existen otros «posibles emplazamientos», como la «atarazanas, que están vacías de contenido».

No obstante, aseguró que «si al final se decide que la obra pictórica entre aquí, no habrá ningún problema». De hecho, se mostró «abierto» a la posibilidad de ubicarlo en el Edificio del Reloj, una iniciativa que cree que «daría más vida» al puerto. Precisamente esta «es una de las batallas que hemos tenido siempre, que el puerto no esté a espaldas de la ciudad sino que la ciudad venga al puerto y cuantas más excusas le demos para que venga mejor», argumentó.

Martínez quiso destacar la «espectacular» obra pictórica de Joaquín Sorolla, con 2.200 cuadros catalogados y «muchos cuadros de motivos portuarios» e insistió en su «apoyo total a que esté aquí el museo».