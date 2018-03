Jess Glynne, Martin Jensen y Maldita Nerea, confirmados para el Arenal Sound 2018

Jess Glynne, Martin Jensen y Maldita Nerea son alguna de las nuevas confirmaciones del cartel de la novena edición del Arenal Sound, que tendrá lugar del 31 de julio al 5 de agosto en la playa de Borriana.

Así, son ocho en total las incorporaciones que se suman a Crystal Fighters, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki, Dorian o La Raíz.

La artista británica Jess Glynne se encuentra de plena actualidad tras el estreno del sencillo These Days junto a Rudimental y Macklemore, que ya se ha convertido en uno de los temas más escuchados. El pinchadiscos danés Martin Jensen visitará por primera vez Burriana y lo hará después de entrar en el «Top 100» de la revista Dj Mag con colaboraciones con grupos como The Vamps. Para Maldita Nerea será su segunda vez. Fueron una de las bandas que actuaron en la primera edición del festival castellonense. Vuelven nueve años después para presentar su gira «Bailarina».