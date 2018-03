El videojuego apunta alto

El sector del videojuego facturó 617 millones de euros en 2016 y empleó a más de 8.000 personas en España. Ya lo venían diciendo las grandes consultoras: el videojuego está en auge. Esta es una realidad en todas las comunidades autónomas, pero aún lo es más en la Comunitat Valenciana, donde se ubican cerca del 10 % de las empresas dedicadas al videojuego en España. La primera edición del València Indie Summit, el encuentro entre el público valenciano y las empresas de videojuegos, es fruto de ese entusiasmo creativo. El evento celebró ayer su primera jornada en el centro de innovación de Las Naves entre decenas de profesionales que decidieron asistir a las mesas redondas para escuchar la experiencia a algunos de los profesionales valencianos más punteros del sector, como Javier Giménez (Digital Sun), Carles Pons (No Spoon Lab) o David Ferriz (Devilish Games).

Aunque no todo fue optimismo. «Necesitamos empresarios con ganas de invertir en videojuegos. En València hay mucha creatividad pero nos falta capacidad de inversión», comentó Ramón Nafria, uno de los organizadores del encuentro, a Levante-EMV. Nafria moderó la mesa redonda sobre iniciativas en la Comunitat Valenciana, que acabó siendo un llamamiento a inversores con una cierta sensibilidad hacia lo audiovisual. «Si queremos crear un ecosistema óptimo para la industria de videojuegos es necesario un encuentro como este. Antes había que desplazarse hasta Madrid o Barcelona», señaló ayer Javier Giménez. «También existe una tendencia a pensar que en España somos peores que el resto, y no es así. Precisamente hay muchos españoles en el extranjero que han sido fichados por su talento. Somos muy creativos, aunque nos falta la parte empresarial», explicó Carles Pons, fundador de No Spoon Lab. Su empresa fue vendida a un fondo canadiense por 14 millones de euros.

A este punto de la conferencia, Nafria preguntó en la sala: «¿Cuántos empresarios hay en la sala?». Solo tres levantaron la mano. «El perfil que más se ven en este tipo de encuentros es el de estudiante y el de programador. El videojuego todavía no se percibe en España como un producto por el que vale la pena invertir. Sin embargo sí que se invierte en eSports. El objetivo de València Indie Summit es dar a conocer lo que hacemos y dejar claro que somos un sector que da resultados», especificó Nafria.

Según en Libro Blanco de la Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento (DEV), se estima que el sector tendrá un crecimiento anual del 23,6%, y se prevé que alcance los 1.440 millones de euros de facturación en 2020. España es actualmente el octavo país del mundo en el ránquing con 450 empresas dedicadas a la creación de producciones interactivas. Según este mismo informe, más del 80 % de las vacantes que se abrirán en el futuro corresponderán a perfiles relacionados con la industria, como programadores, animadores o creadores de narrativa. Y es que el consumo de videojuegos no prevé aminorar su crecimiento en un futuro.

«Tenemos que seguir afianzando el sector. Si hay voluntad todo se supera», argumentó Francisco José Martínez (Codigrames), quien también mencionó el valor que aporta al sector la presencia de startups en contenedores empresariales y creativos como Lanzadera.

Lograr el equilibrio

Una de las charlas más esperadas de la jornada de ayer fue la de David Ferriz, cofundador de Devilish Games, una de las empresas de videojuegos de la C. Valenciana más prolíficas. Entre sus trabajos detacan videojuegos para Tuenti, MTV o Famosa. Según Ferriz, la clave de la empresa de videojuegos es encontrar el «equilibrio» entre los encargos comerciales y los proyectos propios, ya que los primeros «te hacen sobrevivir». «Cuando empiezas hay que ser consciente de tus debilidades», recomendó el grafista de Villena. Ferriz presentó ayer el último proyecto indie -videojuego independiente que no sigue los patrones que imperan en el mercado-, «Path to mnemosyne». «Durante nuestra andadura hemos pasado malos momentos y hemos logrado sobrevivir a ellos gracias al colchón económico que nos proporcionaron los encargos comerciales», concluyó.

València Indie Summit cerrará hoy su edición con mesas redondas dirigidas al público y el anuncio del palmarés de sus galardones.