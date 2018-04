Kaiser Chiefs actuará en València el 30 de junio

La banda británica Kaiser Chiefs actuará en la Marina como parte del festival 4Ever Valencia Fest que tendrá lugar el 29 y 30 de junio. El grupo encabezado por Ricky Wilson estará en la segunda jornada del evento, compartiendo cartel con The Prodigy, según ha confirmado hace unos minutos la empresa promotora del festival.

De momento son las dos únicas bandas confirmadas para la jornada del sábado, mientras que para la del viernes ya se han anunciado las actuaciones de Simple Minds, The Cult, The Jesus and Mary Chain y Santiago Auserón con Sexy Sadie.