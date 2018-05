La Ploma centra su sección oficial de cine en la realidad trans y ámbito rural

Un total de 30 películas inéditas llegan a València con la cuarta edición de Mostra la Ploma, festival internacional de cine y cultura por la diversidad sexual, de género y familiar. Este certamen, que se celebra del 31 de mayo al 23 de junio, tiene tres categorías a concurso, una sección paralela con el cine de ficción LGTBI reciente más destacado y diferentes actividades paralelas para acercar la diversidad a la ciudadanía y atraer a todo tipo de público gracias a la calidad de su oferta.

Mostra la Ploma está organizado por Lambda, colectivo de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas, y del Institut Valencià de la Cultura de la Generalitat, entre otras entidades e instituciones.

«Para el Ayuntamiento de València es una satisfacción apoyar a este festival por la cultura LGTBI como una forma de visibilizar que esta es una cultura más, una cultura en mayúsculas», ha expuesto este martes la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano. Este festival «es una manera más de acercar los discursos de la diversidad a toda la ciudadanía, no sólo al público LGTBI. El objetivo es ir mucho más allá y llegar a cualquier persona que esté interesada en los lenguajes audiovisuales mediante una muestra de altísima calidad», ha dicho Lozano, quien ha presentado este martes el festival junto con José Luis Moreno, director adjunto de Audiovisual y Cinematografía en el Institut Valencià de la Cultura (IVC), y Luis Noguerol, director de Mostra La Ploma.

El festival, que arranca la próxima semana, estrena en esta edición una nueva sede de proyecciones, los cines Albatexas, que acogerán las secciones competitivas: seis largometrajes documentales y 18 cortometrajes, documentales y de ficción. Por su parte, la Filmoteca Valenciana ofrecerá, además de las sesiones de inauguración y clausura, seis largometrajes de ficción que componen la sección Panorama. Toda una oferta cultural que concluirá el 10 de junio en el MuVIM, con la proyección de las obras ganadoras y con una fiesta que dará por finalizada la programación cinematográfica del festival.

Sin embargo, el festival no acabará con la proyección del palmarés, ya que a lo largo de junio Mostra la Ploma continuará ofreciendo actividades culturales de carácter expositivo, literario o festivo, realizadas en colaboración con otras entidades. En ese sentido, Las Naves acogerá el sábado 9 de junio el encuentro lúdico para familias Pekefesta y el lunes 11 de junio el encuentro de escritoras por la diversidad, que contará con presentación literaria y mesa redonda. Además, el festival llevará su propuesta cinematográfica más allá de la ciudad con las proyecciones organizadas en otras poblaciones en el marco de ´Mostra la Ploma als Pobles´.

La sección oficial de largometrajes documentales reflejará a través de seis documentales la realidad trans en toda su diversidad (transexualidad, transgenerismo y travestismo), así como la realidad de personas LGTBI en el ámbito rural y el choque que se produce entre las costumbres y tradiciones y la irrupción de los medios digitales y los valores más urbanos. En esta sección se encuentran las películas ´The Silk and the Flame´, presentada en la pasada edición de la Berlinale, y ´The Next Guardian´, ambas muestran la tensión entre culturas milenarias y procesos de globalización; ´Bixa Travesty´ y ´Señorita María: la falda de la montaña´, largometrajes latinoamericanos sobre temática trans; y ´My Wonderful West Berlin´ y ´Ver a una mujer´, dos títulos en los que sus directores estarán presentes en la proyección.

Además, Mostra la Ploma ofrece, fuera de concurso, seis de los largometrajes de ficción más destacados realizados recientemente sobre diversidad sexual, que no han sido estrenados en las pantallas valencianas. Las obras que se podrán ver en esta sección Panorama son ´As boas maneiras´, ´Corpo elétrico´, ´Cuatro días, cuatro noches´, ´Hoy partido a las tres´, ´I am Truly a Drop of Sun on Earh´ y ´Les Garçons sauvages´.

En cuanto al cortometraje, el festival dedica dos secciones a concurso en este ámbito, una documental y otra de ficción. Dos categorías que suman un total de 18 obras agrupadas en cuatro sesiones de programación: ´Relatos en tránsito´, ´Vínculos amorosos´, ´Del deseo y la identidad´ y ´Desvelar los silencios´.

Los premios de Mostra la Ploma se organizan en tres categorías y contarán con un premio al mejor largometraje documental de 1.500 euros, un premio al mejor cortometraje documental de 900 euros y un premio al mejor cortometraje de ficción de 900 euros. Así mismo, como en la pasada edición, el festival también quiere destacar el valor del cine como herramienta educativa y otorga en colaboración con Culturama el premio al cortometraje con mejor perspectiva educativa dotado con 300 euros. Como novedad, este año se incorpora el premio del público al mejor largometraje documental con una dotación de 500 euros.

El jurado de la sección oficial de largometrajes documentales está integrado en esta edición por el cineasta Adrián Silvestre; la profesora, crítica y trabajadora de La Filmoteca Áurea Ortiz; y el crítico de arte, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y director del Centre del Carme José Luis Pérez Pont. Los premios a los mejores cortometrajes de ficción y documental serán otorgados por Sara Mansanet, directora del festival de mediometrajes La Cabina, y los cortometrajistas Emilio Martí y María Trénor.