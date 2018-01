Torna a Ontinyent una nova edició dels espectacles del Festival Poble Nou Portes Endins

La pròxima setmana tindrà lloc a Ontinyent una nova edició del festival d'arts escèniques Poble Nou Endins. Organitzada per l'Associació veïnal del Poble Nou i el Casal Jaume I de la Vall d'Albaida, compta amb la col·laboració de Caixa Ontinyent, l'ajuntament de la ciutat i un destacat nombre d'entitats locals.

El festival, que ja arriba la seua quarta convocatòria, comptarà amb tres espectacles d'artistes en formació (dimarts 16, dimecres 17 i dijous 18 respectivament), un recorregut poètic el divendres 19 i cinc espectacles a l'interior d'algunes cases del barri el cap de setmana, actuacions estes últimes que suposaran el plat fort del festival.

Les actuacions d'entre setmana seran gratuïtes mentre que per als espectacles del dissabte 20 i diumenge 21 cal adquirir, o bé un abonament complet per a assistir a totes les obres, o bé entrades específiques de cada actuació. Els preus són de 12 euros per abonament i de 3 euros per entrada específica, i es poden adquirir al Casal Jaume I de la Vall d'Albaida (carrer Ramon Llin, 10), al Centre d'Autoaprenentatge de Llengües en el CPFPA Sant Carles i a l'Acadèmia Maria Castro (carrer de Sant Antoni, 18).