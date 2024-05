El Laboratori de Dramatúrgia de l’IVC ja ha triat els quatre projectes de 2024

La Conselleria de Cultura, a través de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), ha donat a conéixer el nom dels quatre autors que conformaran l’edició de 2024 del Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera. Són: Román Cebrián amb el projecte «Bialowieza» (Vila-real, Castelló, 1979); Andrea Martínez amb el projecte «Todo es verde» (Almoradí, Alacant, 1993); Juli Disla amb «L’admiració» (Aldaia, València, 1976); i Núria Vizcarro (Castelló, 1980), per «De futbol». Estes quatre propostes se sumen ja a les dels 29 autors valencians que des del 2018 han passat per este laboratori.

Esta edició, a la convocatòria s’han presentat un total de 57 projectes. La selecció l’han duta a terme quatre professionals de les arts escèniques: el dramaturg valencià Paco Zarzoso, responsable del laboratori Insula Dramataria Josep Lluís Sirera 2024; Paz Palau, autora de Castelló i participant en la passada edició del laboratori; Albert Arribas, director escènic, dramaturg i traductor teatral; i María José Mora, directora adjunta d’Arts Escèniques de l’Institut Valencià de Cultura.

Des de l’IVC expliquen que en el procés de valoració dels projectes han intervingut diversos factors. Principalment, la pulsió teatral que desprenen els quatre projectes i que ha despertat l’interés de l’equip seleccionador. D’altra banda, entre els seleccionats hi ha la presència de creadors de Castelló, Alacant i València i una diferència generacional que enriquirà el desenvolupament del laboratori. A més, l’estat germinal en el qual es troben estos treballs afavorirà l’aprofitament del laboratori per a l’evolució d’estos.

Comença així la sèptima edició del Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera, durant la qual es combinarà el treball individual amb reunions conjuntes i amb el coordinador del Laboratori, Paco Zarzoso. Igualment, s’enriquirà el treball amb la tutoria externa d’Albert Arribas, director teatral amb gran domini en dramatúrgia, fet que obri el laboratori a noves possibilitats, ja que pot abordar l’acompanyament als autors i autores des d’un punt de vista escènic.

De fet, com a novetat i com a proposta d’Arribas, en esta edició el laboratori comptarà amb proves de text amb intèrprets. A més, al desembre es podran veure les lectures dramatitzades i posteriorment els textos seran publicats per l’IVC. La sensibilitat i capacitat de diàleg del director amb creadors escènics de diferent índole pot ajudar al fet que s’aborde des d’un nou prisma que ajude a créixer els textos des d’un punt de vista més escènic.

Estimular l’escriptura teatral

El Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera té l’objectiu d’estimular l’escriptura teatral i potenciar la dramatúrgia viva valenciana. Per a fer-ho, el projecte proposa generar unes condicions òptimes de treball, així com compartir el procés d’escriptura fent reunions conjuntes amb altres autors i professionals escènics i generar així un procés més creatiu.

A més, en esta nova etapa es vol renovar este laboratori i es proporcionarà als participants més oportunitats de formació, trobada i connexió amb altres contextos artístics.