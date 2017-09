CAU y Abelles se confirman como las opciones más sólidas en el inicio de Liga

El CAU Valencia y Les Abelles ya ocupan la zona de privilegio de la División de Honor B de Rugby. Los dos equipos valencianos no solo cuentan por victorias sus partidos, sino que en los dos encuentros que se llevan disputados han evidenciado que son dos de las opciones más sólidas de la categoría.

Ayer, ambos conjuntos resolvieron la jornada con dos victorias abultadas ante sus rivales catalanes. EL CAU no dejó lugar a la duda al imponerse (52-0) al BUC en el Campo del Río, el rival no logró inaugurar su marcador, mientras que Les Abelles derrotaron en las instalaciones de Quatre Carreres al San Cugat (55-8). El equipo catalán, uno de los «gallitos» la pasada Liga, no tuvo opciones en sun visita a València.

Por otra parte, el Tecnidex logró una trabajada victoria en su visita al siempre difícil campo del Hospitalet. Los de Alberto Socías, que venían de una derrota en casa ante el CAU en el derbi, supieronmantenerse firmes ante uno de los equipos consistentes del grupo B.

El Tatami vence en Cullera

En el último duelo valenciano de la jornada, el ANDEMEN Tatami se estrenó en Cullera, al vencer al Inter RC (15-32), tras un encuentro en el que se evidenció que el proyecto de César Sempere para esta temporada comienza a funcionar.