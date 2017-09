Instal·laciones esportives, jornada de portes obertes

Amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de l'Esport, la FDM ha organitzat una Jornada de Portes Obertes en les seues instal·lacions municipals el pròxim 30 de setembre, amb activitats gratuïtes per a totes les edats.

La majoria dels centres esportius de València han volgut sumar-se a la iniciativa europea i, per a això, han preparat una programació especial, totalment gratuïta, per als que assistisquen a la jornada. Durant tot el dia els assistents a la jornada podran practicar activitats com ioga, spinning, aquagym, bodybalace, gap, dansa activa, bodypower, hip-hop, zumba, pàdel, equitació, rugbi, esgrima, bodycombat, bàsquet, handbol o taichí, entre d'altres.

Els centres municipals que han volgut ser part d'este esdeveniment esportiu són: el Complex Esportiu-Cultural Abastos, la instal·lació de vòlei platja de la Malva-rosa, el Complex Esportiu Torrefiel, el velòdrom Lluís Puig, la piscina d'Aiora, els trams tres i cinc de l'Estadi del Túria, així com els poliesportius de La Hípica, Dr. Lluch, Juan Antonio Samarach, Quatre Carreres, Benicalap, Benimaclet, Rambleta, Malilla, Sant Isidre, Marni, Font de Sant Lluís, Fontsanta, Cabanyal-Canyamelar, El Carme, Natzaret, Verge del Carme-Beteró i Malva-rosa.

Per a conéixer la programació amb més detall en cadascún dels centres es pot consultar la Taula d'Activitats(https://goo.gl/L9SB4x. Totes les activitats oferides requereixen inscripció prèvia seguint les indicacions exposades en la columna «Inscripció» de l'esmentada taula.