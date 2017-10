Disputado encuentro entre los filiales del Villarreal y el Levante

VILLARREAL C / AT. LEVANTE UD

VILLARREAL C. Josele, Andrei (Iván 72´), Juan, Pepe, Sena, Lozano, Migue, Fran (Jack 60´), Nikola, Leandro (Villa 53´) y Akale. aT. LEVANTE UD. Cardenas, Manzana, Aly, Joel (Alex 67´), Alberto (Andreu 82´), Ramírez, Manu Viana (Joan 77´), El Hacen, Quintana, Juan Delgado y Cortell. Goles. 0-1, Alberto (53´). 1-1, Pepe (58´). a ÁRBITRO: Borja Colomer. TA T. amarillas: Amonestó al local Leandro y al visitante El Hacena. C CAMPO: Ciudad Deportiva del Villarreal.

levante-emv valència

Encuentro muy disputado entre el Villarreal C y Atlético Levante UD que desembocó en empate. En un ida y vuelta constante, los azulgrana se adelantaron para que, poco después, igualara Pepe.