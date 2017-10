El Mediterráneo confirma que disputará la Liga en Manises ante la ausencia de instalaciones

Nunca jugar al ping pong resultó tan complicado. El Tenis de Mesa es un deporte sencillo, barato incluso, que hasta como hobby se puede practicar en las numerosas mesas que existen a lo largo del cauce del Río Turia. Pero en este caso, alguien lo complica en exceso. Y ni encuentra soluciones para que el CTT Mediterráneo no tenga que trasladarse a Manises para disputar su primera temporada en la élite nacional.

Desde el club apuntan en una dirección. La Concejalía de Deportes de València no les ha ofrecido unas instalaciones que cumplan con los requisitos que se le solicitan desde la Federación Nacional. El equipo valenciano, que hasta la fecha había jugado en uno de los locales de la Fonteta, asegura que no ha visto cumplida la promesa de la concejalía dirigida por Maite Girau.

La única opción que se le ofreció fue la de jugar en El Cabanyal, pero con la obligación de llevar los días de partido las mesas y, al concluir la jornada, retirarlas. Por este motivo, el CTT Mediterráno ha decidido llevarse los encuentros de la Superdivisión Masculina a una nave en Manises, donde entrenan junto al Burjassot-Valencia y el AD Valencia.