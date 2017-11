Un any més, el Gran Premi que més aficionats congrega en les seues graderies és el de la Comunitat Valenciana. Un total de 209.707 espectadors al llarg del cap de setmana i 110.220 ahir diumenge van abarrotar el Circuit Ricardo Tormo. Ells, Dani Pedrosa i Marc Márquez, van ser els triomfadors del Gran Premi ja que els pilots valencians –tots, sense excepció- van estar molt per baix de les seues possibilitats reals. I per damunt de tot, pel que l'afició esperava d'ells, que era molt més dels resultats aconseguits en totes les categories.

València té la millor afició del món i ahir els nostres pilots no van estar al seu nivell. La gran festa de la moto ja és història, i independentment dels pèssims resultats per als nostres, està clar que el Gran Premi de l'afició és el que es celebra a Xest.

Aquest Gran Premi és producte de la il·lusió i passió per la moto de milers de «moteros». El ambient és únic i el fet que des de totes les grades es puga seguir íntegre el desenvolupament de la carrera el converteix en algo totalment diferent als altres que configuren el calendari. Xest, en pocs anys, s'ha convertit en un punt de peregrinatge per a tots els «moteros».

¿Casualitat? No, encara que la seua pista és relativament moderna, la passió per les carreres es remunta a molts anys enrere. La Comunitat Valenciana és terra de motos.

Genis com Marc Márquez són els que fan del motociclisme un vertader art, un esport apassionant. Apurades de frenada amb la roda posterior alçada i avançaments al límit converteixen als pilots en mites. Aquest jove ilerdenc amb 24 anys i sis títols mundials -quatre d'ells en la categoria regna- en el seu palmarès no deixa de sorprendre'ns. Quan creiem que ha tocat el cel ens meravella amb la seua penúltima genialitat.

La grandesa d'un campió consisteix en dos principis bàsics: humilitat abans de res i passió per l'esport. Sense aquestes dues virtuts es podran aconseguir triomfs, però mai seràs un gran campió.

La competència trau el millor de cadascun de nosaltres? Indiscutiblement, perquè si no, no seràs mai un vencedor. I més en motociclisme, esport que reuneix unes condicions especials. Cinc són les premisses si es vol triomfar en aquest esport: esforç, intel·ligència, disciplina, determinació i actitud positiva.

Márquez ha superat les seues manques millorant com a pilot. Que era ràpid, valent i determinat ho sabiem. I enguany ha après a nadar i guardar la roba quan ha sigut necessari. Ara sí que podem dir que estem davant d'un campió que va a fer història.