El IVF subastará el Elche a partir de 10 millones

El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) subastará el crédito que posee de la Fundación Elche CF, que tiene casi el 55 por ciento de las acciones del club, en subasta en la que el precio mínimo de salida será de diez millones de euros y ya cuenta con dos posibles compradores.

Así lo indicó hoy en una rueda de prensa el director del IVF, Manuel Illueca, quien indicó que el proceso se iniciará en el mes de diciembre y los diez millones de euros se tendrán abonar en los próximos quince años con plazos que se marcarán en función de la categoría deportiva en la que juegue el equipo.

También desveló que los interesados en adquirir el 54,73 por ciento de las acciones del Elche son Only One Way, liderada por José Miguel Garrido, que ya gestionó el Albacete hasta su venta a Skyline el pasado verano, y el propio José Sepulcre, ex presidente de la entidad ilicitana.

El dirigente del banco de la Generalitat se mostró convencido de la solvencia del grupo de Garrido, ya que recordó que acaba de ingresar doce millones de euros por el traspaso de la gestión del club manchego.

"Es un inversor solvente, con capacidad económica y éxito deportivo, ya que el pasado año logró el ascenso a Segunda División", apuntó Illueca, quien recordó que el IVF se comprometió con el club y la ciudad a buscar una solución económica que también fuera satisfactoria a la Generalitat.

"Estamos aquí porque no hemos cedido a presiones y no aceptamos una ampliación de capital que hubiera diluido nuestra participación", indicó Illueca, quien añadió que desde el anterior intento de compra "la situación de la entidad no ha hecho más que empeorar".

"El Elche está en descomposición institucional y no puede seguir así porque está en juego el dinero de la Generalitat, pero también la supervivencia de la entidad", dijo.