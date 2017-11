Trobada internacional sobre les oportunitats dels esculls artificials

Este dijous 23 de noviembre, la Fundació Esportiva Municipal de València i Innogate to Europe celebraran, en col·laboració amb el Projecte Esculls València i el Projecte Europeu ArtReefs (cofinançat per la Unió Europea), la primera trobada «Esculls artificials recreatius: oportunitats per al turisme sostenible i la gestió de costes».

Els esculls artificials són ferramentes de gestió de costes que uneixen la protecció del medi marí amb el desenrotllament ecològic i que, a més, generen oportunitats en l'àmbit científic, educatiu, esportiu i turístic, com busseig, pesca o surf.

A València es reuniran experts del Projecte Europeu ArtReefs, del Fons Europeu Marítim i de Pesca de la Comissió Europea i del Projecte Esculls València per a compartir experiències, analitzar l'evolució i resultats dels esculls artificials, la seua gestió i oportunitats de col·laboració i finançament a nivell europeu.

Existeix ja en la costa valènciana, davant de la platja de la Malva-rosa, un escull artificial. Es tracta del Projecte Esculls València, liderat per la Fundació Esportiva Municipal de València, que va nàixer l'any 2013 i es va fer realitat a l'agost del 2014.

Es tracta d'un escull artificial recreatiu que uneix esport i medi ambient, promocionant el busseig recreatiu, millorant el paisatge subaquàtic i la regeneració de l'ecosistema marí autòcton així com la protecció de les platges davant de l'erosió. Els bons resultats obtinguts per l´esmentat projecte són la base d'un nou macroprojecte, «Esculls del Saler» que serviria per a protegir el litoral de les platges del parc Natural de l'Albufera, i que es troba en fase d'estudi i busca de finançament.