Silvia Navarro: "Seguimos siendo las ´guereras´, la esencia no se pierde"

La guardameta valenciana Silvia Navarro no tiene dudas, pese a las numerosas novedades que presentará este sábado (20:30) ante Angola en su debut en el Mundial de Alemania, la selección española no ha perdido la esencia que le ha permitido codearse con la elite mundial en los últimos años, las jugadoras españolas "siguen siendo 'las guerreras'".

"La esencia no se pierde, la esencia se mantiene. Es un legado que persiste y aunque algunas jugadoras ya no estén presentes en el grupo, el espíritu no se pierde", señaló Navarro en una entrevista concedida a la Agencia EFE, en la que la portera analiza la revolucionaria lista de Carlos Viver y sus opciones en el Campeonato del Mundo.



Pregunta.- La selección española afronta el Mundial con un equipo que cuenta hasta con siete debutantes en una gran competición internacional en sus filas. ¿Es una apuesta arriesgada?

Respuesta.- Es la apuesta de Carlos -Viver- en este momento, pero yo veo a la gente con mucha ilusión. Es una buena combinación, las jóvenes están entregadas desde el minuto uno, aportan savia nueva y pese a que es verdad que es un equipo renovado, que es un equipo jovencito, si le ponemos las mismas ganas que le hemos puesto hasta ahora, creo que las cosas van a ir bien.

P.- Usted lleva muchos años en la selección. ¿Existía dentro del equipo la sensación de que hacía falta este relevo generacional?

R.- Tenemos que ser conscientes de nos vamos haciendo mayores. Esto tenía que llegar tarde o temprano. Nos va a llegar a todas, porque vamos cumpliendo años y hay que ir renovándose poquito a poco y eso es lo que está haciendo Carlos Viver.

P.- Con la ausencia de jugadoras que han sido claves en los últimos años como Marta Mangué o Macarena Aguilar. ¿Este equipo sigue siendo las "Guerreras"?

R.- La esencia no se pierde, la esencia se mantiene. Es un legado que persiste y aunque algunas jugadoras ya no estén presentes en el grupo, el espíritu no se pierde. Seguimos siendo las "guerreras".

P.- Se han introducido cambios en todas las líneas, menos en la portería ¿Es Silvia Navarro incombustible?

R.- Eso se lo tienes que preguntar a Carlos. Pero también soy realista, tengo 38 años para cumplir 39 el año que viene y llegará el momento en el que el seleccionador diga hasta aquí y se produzca ese cambio generacional en la portería.

P.- En ese sentido, ve el relevo fácil. ¿Hay recambio para Silvia Navarro?

R.- Hay porteras muy buenas. Porteras muy, muy buenas en España que lo están haciendo francamente bien, así que, ¿Por qué no va a salir bien el relevo en la portería?. Yo creo que saldrá bien.

P.- ¿Se pone alguna fecha para concluir su carrera o prefiere vivir día a día?.

R.- Voy a corto plazo. A lo mejor cuando tienes 23 o 24 años, sí que piensas en el más allá, pero teniendo 38 sólo pienso en lo que tengo más cercano, en este caso en el Mundial. Pero tampoco voy a ir renqueando por las pistas. De momento me encuentro físicamente muy bien y las ganas y la ilusión no me han faltado nunca. Tengo muy metido el balonmano en la cabeza.

P.- Hablando de las jóvenes ¿Cómo ve a la nuevas jugadoras que han llegado a la selección?

R.- Tienen un desparpajo que da gusto verlas. Ya desde la primera concentración con Carlos en la que empezó a dar un poquito de relevo a la gente, se las veía entrenar que daba gusto y eso lo facilita también el momento que vive la Liga española, porque son jóvenes que han podido jugar muchos minutos y llegan más rodadas.

P.- Más rodadas sí, pero también quizá con una menor carga de entrenamiento detrás dada la situación de muchos clubes.

R.- Puede ser, pero yo soy conocedora de que hay muchas jugadoras que hacen un trabajo suplementario, que hacen un trabajo aparte de sus clubes, que están implicadas, que quieren vivir de esto y que quieren estar en la selección. La gente pone mucho de su parte.

P.- En el Mundial de Alemania les aguarda una primera fase durísima con rivales de la talla de Rumanía o Francia. ¿Cuál es el objetivo en este Mundial?.

R.- Lo primero es pasar la primera fase, que es el objetivo más cercano que tenemos. Sabemos que es importantísimo, como también sabemos que este Mundial es superimportante, pero tenemos que dar tiempo a la gente para que se acople. Hay que dar un poco de plazo y si no da frutos, que yo espero que sí, en este primer momento, que los dé en un futuro.

P.- Digamos que superar la primera fase es el objetivo mínimo, pero ¿cuál es la meta que se ponen en Alemania?.

R.- Somos muy competitivas, siempre hemos sido superluchadoras y esa es la línea que debemos seguir. Nunca descartamos nada, pero luego ya veremos si se dan las condiciones para que podamos llegar, porque hay que ser también realistas y hay selecciones muy potentes. Pero como les digo a las jovencitas, vamos a disfrutar de la experiencia y a darlo todo, porque con trabajo y con ganas mira hasta donde ha llegado España en los últimos años.